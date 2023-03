Mỹ: Đi xin việc gặp bạn trai cũ là nhà tuyển dụng, cô gái "nhận quả đắng"

Rylie Jounett (25 tuổi), một cô gái đến từ Austin, Texas, Mỹ gần đây đã gây sốt trên Tiktok sau khi đăng tải video chia sẻ trải nghiệm "đáng xấu hổ" của mình khi đi xin việc gặp người phỏng vấn lại chính là người bạn trai cũ mà cô từng đối xử rất tệ 6 năm trước.

Chân dung nữ TikToker Rylie Jounett (Ảnh: Instagram).

"Nghiệp chướng là có thật, 6 năm trước khi tôi 19 tuổi, tôi đã gặp một anh chàng vô cùng tốt bụng. Thế nhưng tôi lại đối xử tệ và chia tay chàng trai ấy và bây giờ anh ta lại là người sẽ phỏng vấn cho một công việc tôi vô cùng ao ước vào ngày mai", TikToker 25 tuổi bày tỏ sự bối rối và ân hận khi kể lại câu chuyện này trong clip.

Câu chuyện của Rylie đã cán mốc gần 10 triệu lượt xem trên TikTok bởi tình huống kỳ quặc "dở khóc dở cười" này.

Chia sẻ với The Post, Rylie cho biết: "Tôi không ngờ rằng video của tôi sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Theo phân tích trên nền tảng TikTok, 80% những người theo dõi câu chuyện này đều là thanh thiếu niên".

Nhận thấy những người theo dõi thích thú và liên tục nhận được lượng tương tác khủng nhờ câu chuyện của mình, Rylie đã cập nhật chi tiết về trải nghiệm xin việc của mình bằng cách quay thêm hai video tạo thành một series liền mạch.

Ban đầu, người yêu cũ của cô đã thẳng thắn hỏi liệu Rylie có cảm thấy khó xử hay không. Cô đã chủ động gạt bỏ mọi lo lắng của anh bằng cách khẳng định: "Chúng ta đã hẹn hò cách đây tận 6 năm rồi mà".

Nữ TikToker thừa nhận trước đây cô chủ động chia tay người yêu cũ vì anh ta "bị ám ảnh" bởi cô và trở nên rất đeo bám khi yêu.

"Tôi làm video này vì cảm thấy có lẽ sẽ có nhiều người cũng giống như tôi khi còn ở độ tuổi thiếu niên, không biết cách ứng xử và thiếu chín chắn. Chính những điều này đã dẫn đến hậu quả không lường trước được khi trưởng thành", Rylie tâm sự.

Câu chuyện "dở khóc dở cười" của Rylie đã thu hút lượng tương tác khủng trên TikTok (Ảnh: TikTok).

Nhiều người bình luận cho rằng Rylie không nên chia sẻ công khai về quá trình phỏng vấn và thậm chí cần phải gỡ bỏ video nếu muốn nhận được công việc.

Kết quả của buổi tuyển dụng là Rylie đã vượt qua được cuộc phỏng vấn, nhưng cô đã từ chối lời mời làm việc. Nữ TikToker chia sẻ cô không ngại khi làm việc cùng với người yêu cũ mà bản thân cô đã được mời làm việc tại nơi khác có mức lương cao hơn. Cả hai đều đã trao đổi một cách chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn chứ không để việc riêng chi phối công việc.

Nhiều người theo dõi câu chuyện đã hài hước để lại bình luận rằng: "Maybe it's not karma but cupid" (tạm dịch "Có lẽ đây là duyên số chứ không phải nghiệp chướng").

Rylie thẳng thắn từ chối lời gợi ý "nối lại tình xưa" với bạn trai cũ từ cư dân mạng vì cả hai đều đang hạnh phúc với mối quan hệ mới ở hiện tại.

Rylie đoán rằng chàng trai chưa hề xem được những đoạn video lên xu hướng của mình trên TikTok trong thời gian qua. Câu chuyện kết thúc bằng sự im lặng sau khi Rylie gửi tin nhắn từ chối lời đề nghị mời làm việc của bạn trai cũ.