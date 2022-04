Mức án nào dành cho cô gái "phóng hỏa trả thù bạn trai" gây chết người?

Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nghi phạm phóng hỏa đốt xe máy gây cháy nhà tại phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến một người tử vong tối 31/3 được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại Vụ Bản, Nam Định).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm với anh C. nhưng gia đình anh này ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân. Từ đó, Hải và anh C. nảy sinh mâu thuẫn. Gần đây, Hải tìm đến gặp nhưng anh C. tránh mặt.

Chiều tối 31/3, Hải mua một chai xăng, đi đến khu trọ của anh C. tại đường Phú Đô và châm lửa đốt xe máy. Chiếc xe bùng cháy, lửa lan nhanh cả tầng 1 của tòa nhà 5 tầng. Hậu quả, một cô gái tử vong do ngạt khói, 5 người bị thương.

Hình ảnh nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Phúc Lâm)

Đánh giá về vụ việc này, TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp nói: "Với thông tin về lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy cô gái này đã thừa nhận là người xuất hiện trong clip cắt từ camera giám sát của tòa nhà. Nghi phạm đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn tình ái dẫn đến việc đốt xe của anh họ người tình.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ lời khai của cô gái này, sẽ triệu tập những người có liên quan đến để làm rõ sự việc, làm rõ mối quan hệ tình cảm của cô gái này với người đàn ông mà cô gái này nhắc tên và chủ chiếc xe bị cháy.

Trong trường hợp lời khai của người này là đúng, lời khai phù hợp với lời khai của người làm chứng, lời khai của người bị hại và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được thì đã có căn cứ xác định nguyên nhân động cơ sự việc, xác định diễn biến hành vi phạm tội, làm cơ sở để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật".

"Nếu sự việc đúng như lời khai của Trần Thị Thanh Hải thì hành vi này là rất dại dột, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà hủy hoại cả cuộc đời mình, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Với hành vi dại dột, thiếu suy nghĩ như vậy, hậu quả thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhiều người, cô gái này sẽ phải đối mặt với những hình phạt rất nghiêm khắc", luật sư nói.

Trường hợp cô gái này nhận thức được rằng hành vi đó có thể dẫn đến chết người (do hỏa hoạn) nhưng người này vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả xảy ra thì đây được xác định là lỗi cố ý cố gián tiếp, hành vi này cũng sẽ bị xử lý về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, sử dụng phương thức có thể làm chết nhiều người... khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp đối tượng không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, tuy nhiên với đặc điểm kiến trúc, thiết kế của ngôi nhà cho thấy đối tượng bắt buộc phải nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, hậu quả thực tế đã có người tử vong thì đây là lỗi vô ý và đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự với hình phạt đến 5 năm tù, trường hợp chết nhiều người thì hình phạt có thể đến 10 năm tù.

Luật sư Đặng Văn Cường. (Ảnh: NVCC)

Luật sư nhận định, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng gây án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính trung thực trong lời khai của đối tượng này. Vì mâu thuẫn tình cảm mà với bạn trai mà đốt xe của anh họ bạn trai là điều còn gây nghi vấn, vấn đề này sẽ được làm rõ để xác định nguyên nhân động cơ sự việc.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy cô gái này không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, hành vi đốt xe là do mâu thuẫn thù hằn cá nhân thì cô gái này có thể sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh trong đó có tội hủy hoại tài sản, vô ý làm chết người hoặc giết người tùy thuộc vào mục đích và nhận thức của đối tượng đối với sự việc.

Thiệt hại từ vụ hỏa hoạn là rất lớn bao gồm thiệt hại về tính mạng con người, thiệt hại về sức khỏe của nhiều người và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Đối với những nạn nhân bị thương tích thì đối tượng phạm tội phải bồi thường thiệt hại về chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút và một khoản bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương tối thiểu.

Còn đối với người tử vong, ngoài các khoản bồi thường nêu trên, đối tượng còn phải bồi thường chi phí mai táng theo phong tục địa phương, khoảng bồi thường nghĩa vụ cấp dưỡng mà nạn nhân phải cấp dưỡng với người còn sống và tổn thất tinh thần khoảng 100 tháng lương tối thiểu.

Đối với tài sản bị thiệt hại, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định, định giá tài sản để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. Đối tượng phải bồi thường trên cơ sở thiệt hại thực tế đã xảy ra, bao gồm: những tài sản bị cháy, bị hư hỏng, trong đó có một phần ngôi nhà này... Về nguyên tắc là các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, trong trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cô gái này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Cụ thể tội danh và hình phạt được quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự: Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tài sản và một số tình tiết khác mà cô gái này có thể phải đối mặt với những khung hình phạt khác nhau, trường hợp thiệt hại tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên thì người phụ nữ này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Hành vi của người phụ nữ trong clip là rất táo tợn, liều lĩnh và bất thường hiếm gặp, trường hợp người phụ nữ này là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thì sẽ không xử lý hình sự và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

"Dù vụ việc có diễn biến theo hướng nào chăng nữa, hành vi của người phụ nữ này là rất táo tợn. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án, tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và xử lý đối với người này theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này sẽ là một bài học cho các bạn trẻ khi có lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm, thiếu kỹ năng sống, coi thường pháp luật dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác và bản thân phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật, có thể sẽ không có cơ hội làm lại", luật sư Đặng Văn Cường nhận định.