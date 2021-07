Mê mẩn thể hình như tạc tượng của học viên Học viện Cảnh sát

Dân trí Đam mê gym nhưng Tăng Xuân Thắng phải dừng luyện tập để tập trung ôn thi vào Học viện cảnh sát nhân dân. "Nối lại" đam mê, Thắng sở hữu cơ bắp và thể hình gây ấn tượng với người đối diện.

Tăng Xuân Thắng, quê Nghệ An, hiện đang là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tăng Xuân Thắng (SN 1997, quê Nghệ An), hiện là học viên năm cuối trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trước đó, Thắng có 2 năm thực hiện nghĩa vụ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Chính trong môi trường này, cậu bạn đã được bồi đắp ước mơ trở thành một chiến sỹ công an nhân dân. Thời điểm đó, Thắng cũng mới "bén duyên" với bộ môn thể hình.

Tạm gác lại những giờ tập luyện đẫm mồ hôi, Thắng lao vào ôn thi văn hóa. Kết quả không làm mọi người thất vọng, Thắng trở thành học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

"Nhập học rồi tôi mới biết trong trường có hẳn 2 phòng tập gym không thua kém bất kỳ trung tâm thể hình nào. Rất đông các bạn học viên khác cũng có đam mê như tôi và còn có cả một câu lạc bộ riêng nữa. Ở một nơi mà có thể thỏa mãn hai đam mê thì còn gì bằng", Tăng Xuân Thắng hào hứng.

Thắng mạnh dạn đăng ký tham gia câu lạc bộ và tự đề ra "chiến lược" thử thách giới hạn cho bản thân qua việc tìm hiểu trên mạng và trao đổi kinh nghiệm tập luyện với các bạn. Cân đối lịch học, các hoạt động ngoại khóa, Thắng tự xây dựng thời gian luyện tập nhưng đảm bảo mỗi ngày ít nhất từ 60-90 phút.

Nối lại đam mê được 3 năm, nhưng không phải lúc nào việc luyện tập của Thắng cũng được liền mạch và suôn sẻ do nhiều lý do khác nhau. Mỗi khi bắt đầu tập lại, Thắng phải cố gắng và nỗ lực cao hơn những lần trước.

"Với bộ môn gym, ngoài yếu tố thể lực, sức khỏe, chế độ ăn thì sự nghiêm khắc với bản thân là hết sức quan trọng. Cường độ luyện tập cao, nếu không tự nghiêm khắc với bản thân thì rất dễ bỏ cuộc. Với bộ môn gym, tôi không chỉ rèn luyện được sức khỏe, thỏa mãn đam mê mà quan trọng hơn là rèn luyện ý chí và bản lĩnh không gục ngã trước khó khăn", Tăng Xuân Thắng chia sẻ.

Chàng cảnh sát tương lai sở hữu thân hình cân đối với những đường nét ấn tượng. Đó là kết quả của 3 năm khổ luyện để thỏa mãn niềm đam mê với bộ môn thể hình.

Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước đây...

Với thắng để sở hữu thể hình đẹp, ngoài chế độ luyện tập, ăn uống, quan trọng không kém là phải nghiêm khắc với bản thân mình để không bỏ cuộc.

Mỗi ngày Thắng dành ra từ 60-90 phút để luyện tập và duy trì thói quen 3 năm nay.

Với Thắng, tập gym không chỉ mang lại sức khỏe, sự dẻo dai, bền bỉ, sức chịu đựng mà còn rèn luyện ý chí chiến đấu, không gục ngã trước khó khăn.

Mỗi khi hoàn thành được mục tiêu, Thắng nhận ra rằng không giới hạn nào không thể vượt qua nếu đủ quyết tâm.

Không chỉ sở hữu cơ thể cân đối, Tăng Xuân Thắng còn ấn tượng với người khác bằng khuôn mặt góc cạnh nam tính và khá cởi mở.

Những bài học từ quá trình khổ luyện sẽ cho Thắng nhiều bài học quý giá trong thực hiện nhiệm vụ của một chiến sỹ công an nhân dân sau này.

Hoàng Lam

(Ảnh: NVCC)