MC Mộc Miên VTV xinh đẹp, tràn đầy năng lượng tích cực

Dân trí Là một MC, BTV trẻ, tài năng của Đài truyền hình Việt Nam, Mộc Miên được khán giả nhớ mặt gọi tên với lối dẫn thông minh, tinh tế và hàng loạt chương trình trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo.

Nàng MC trẻ trung, dày thành tích

Mộc Miên là một trong những sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền trở thành MC của Đài truyền hình Việt Nam.

MC Mộc Miên (tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1998) từng là sinh viên khoa Phát thanh - truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Mộc Miên đã sở hữu những thành tích nổi bật như Á quân và "Giải giọng nói hay nhất" chương trình Speak Up 2019, TOP 5 Đường tới Cầu Vồng 2020. Bên cạnh đó, Mộc Miên còn là nguyên Chủ nhiệm CLB AMC Học viện BC&TT, Phó trưởng Ban tổ chức, trưởng ban nội dung cuộc thi Speak Up 2021 và là một trong những MC tài năng của Đài Truyền hình Quốc gia khi dẫn dắt các chương trình nổi bật như Vì trẻ em, S-Việt Nam, Dặm dài đất nước, VTV Travel…

Được biết đến với vai trò là một biên tập viên/MC trẻ, đầy sáng tạo trong lĩnh vực truyền hình trải nghiệm, Mộc Miên thường xuyên có những chuyến công tác trên khắp các tỉnh thành cả nước. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh căng thẳng, các lịch trình dường như bị ảnh hưởng.

Chia sẻ với PV Dân trí, Mộc Miên cho hay: "Ngay từ làn sóng dịch bệnh đầu tiên, công việc này đã bị ảnh hưởng không ít, các chương trình trải nghiệm phải tạm dừng sản xuất để đảm bảo an toàn. Đặc biệt trong đợt dịch này, mọi thứ đã thay đổi gần như hoàn toàn. Hụt hẫng, lo lắng, buồn, khóc,.. đủ cả, nhưng cảm giác xuất hiện trong mình nhiều nhất là nhớ nghề, thèm lắm những chuyến đi".

Mộc Miên đã có 4 năm gắn bó và phát triển bản thân với các chương trình truyền hình trải nghiệm, mang sứ mệnh quảng bá du lịch Việt Nam thông qua việc khám phá văn hóa - ẩm thực vùng miền.

Mộc Miên chia sẻ: "Mới hơn 3 tuần mà mình thấy như đã lâu lắm rồi không có cảm giác "vắt óc" tìm đề tài cho một chuyến đi mới, đau đáu lên ý tưởng triển khai nội dung hay tìm mọi cách để liên hệ với người dân ở vùng đất đó".

Mộc Miên tâm sự: "Mặc dù khối lượng công việc đã giảm đi đáng kể vì dịch bệnh, một tuần có khi chỉ đi làm 3 buổi, còn lại là làm việc tại nhà nhưng may mắn mình vẫn chưa tới mức thất nghiệp. Cảm giác bí bách dường như là suy nghĩ chung của nhiều người. Nhưng mình luôn tự động viên rằng, bản thân còn may mắn hơn so với nhiều người, vẫn còn sức khỏe và vẫn được đi làm".

Mộc Miên nói thêm: "Với những anh chị tiền bối trong lĩnh vực truyền hình trải nghiệm, nỗi lo của họ bây giờ đâu chỉ là không được làm công việc mình đam mê mà là sự đóng băng thời gian dài của thể loại chương trình này".

Thời gian này, lịch trình bị trì hoãn, khối lượng công việc cũng giảm đi, Mộc Miên đã "chân ướt chân ráo" từ một MC "lấn sân" trở thành Youtuber.

Khi được hỏi về lý do làm Youtube, liệu có phải vì mất đi công việc trong lĩnh vực truyền hình yêu thích nhất, Mộc Miên thẳng thắn chia sẻ: "Việc mình quyết định làm Youtube hoàn toàn không phải vì sợ lĩnh vực truyền hình trải nghiệm trong tương lai sẽ mất vị thế hay bản thân sẽ không còn chỗ đứng trong truyền hình. Mình tin khi dịch bệnh qua đi, ngành du lịch nói chung và công việc quảng bá du lịch của những BTV/MC sẽ nhanh chóng được phục hồi".

Không riêng mảng trải nghiệm, trong suốt những năm tháng sinh viên, Mộc Miên thử sức với nhiều thể loại chương trình khác nhau như: chính luận, giải trí, văn hóa - đời sống, y tế - sức khỏe,...

Hiện tại, Mộc Miên được đánh giá là gương mặt sáng với sự khéo léo, tinh tế trong cách dẫn dắt chương trình.

Làm video Youtube lan tỏa năng lượng tích cực

Tranh thủ thời gian giãn cách khá dài này, Mộc Miên quyết định nghiêm túc làm video Youtube sau nhiều lần do dự. Không chỉ cải thiện và nâng cao kỹ năng của bản thân mà còn có thể chia sẻ, lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người.

Kết hợp với công việc dẫn chương trình trải nghiệm, Mộc Miên tiếp tục khám phá, sáng tạo và thậm chí không ngừng phát triển kỹ năng của bản thân bằng những trải nghiệm mới.

Chỉ mới ra mắt cách đây không lâu nhưng "đứa con tinh thần" mang tên "Alooo Miên nghe" của Mộc Miên đã cho ra đời những video đầu tiên với nội dung chia sẻ thông tin tích cực từ những cuốn sách hay, lối hành xử văn minh, bài học cuộc sống...

Cô nàng bộc bạch: "Tên kênh Youtube này chính là lời chào, là cách mình trân trọng khán giả. Vì được ra đời vào mùa giãn cách nên sự kết nối qua Internet hay những cuộc gọi sẽ là điều lý tưởng nhất. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của mọi người bằng tất cả tình cảm chân thật".

Với những sản phẩm truyền hình hay video trên Youtube, Mộc Miên luôn gửi gắm ở đó những câu chuyện, tâm niệm sống của mình. Mộc Miên chia sẻ thêm, cô mong muốn "đứa con tinh thần" của mình không chỉ là kênh Youtube xoay quanh bản thân mà còn là những câu chuyện và nguồn cảm hứng từ những người xung quanh.

Với mong muốn được đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ với mọi người, Mộc Miên luôn có những cách thức khác nhau để tiếp cận với những suy nghĩ của khán giả. Dù đứng trên sân khấu, trước màn hình ti vi hay cả những video trên Youtube, cô gái trẻ này luôn khiến người xem cảm thấy ấm lòng.

Cô có cách mở đầu video thú vị: "Chào mọi người, mình là Miên. Chào đón mọi người tới tổng đài cung cấp năng lượng bé xinh và hoàn toàn miễn phí của mình".

MC Mộc Miên cho ra đời loạt video có nội dung tích cực trong mùa dịch.

"Không xuất chúng, không có tài lẻ và còn rất nhiều điều muốn cải thiện... nhưng mình xác định sẽ dùng tất cả những trải nghiệm sẵn có để làm "vốn đầu tư" ban đầu cho kênh Youtube này", Mộc Miên thổ lộ.

Mộc Miên chia sẻ rằng có thể là "bệnh nghề nghiệp" trong việc đặt tên cho mỗi tập phim cô nàng tự sản xuất nên đã vô hình chung việc đặt tên cho kênh Youtube của mình cũng là một điều khiến bản thân say mê và có chút áp lực.

Mộc Miên luôn cố gắng cân bằng để luôn dành một khoảng thời gian đủ cho việc "chăm chút" tốt nhất "đứa con tinh thần" khi quay trở lại công việc bình thường.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng từng nhận xét: "Mộc Miên là MC trẻ có thể biến hóa đa dạng và dẫn dắt tốt nhiều thể loại chương trình"

Hiểu được cảm xúc của nhiều bạn trẻ chưa biết bắt đầu từ đâu để xây dựng sự nghiệp, Mộc Miên chia sẻ: "Nếu còn cảm thấy do dự, hãy tưởng tượng có một cái cân vô hình và đặt lên đó 2 thứ đối lập, ví dụ "nỗi thất bại" và "niềm tin chiến thắng".

Trong chúng ta luôn tồn tại song song hai kiểu trạng thái cảm xúc như vậy. Nếu "niềm tin" nhỉnh hơn, dù chỉ một chút, mình nghĩ bạn đã đủ lý do để bắt đầu rồi. Còn nếu ngược lại, không phải bạn nên từ bỏ mà bạn cần củng cố niềm tin vào chính mình trước đã, tự nhìn lại những thành tích hay khó khăn đã vượt qua cũng là một cách để bạn bắt đầu".

