Hot girl "hút" trăm nghìn follow, từ bỏ công việc hào nhoáng để học nhạc

Phạm Hoàng Châu Anh "hút" gần 130.000 follow trên 2 nền tảng Facebook và Instagram. Nàng hot girl nhận được sự quan tâm, yêu mến của mọi người nhờ nét đẹp trong sáng cùng hình thể chuẩn đẹp.

Nhờ lợi thế ngoại hình, hot girl Châu Anh thu hút lượng follow "khủng" trên mạng xã hội.

Hiện tại, cô theo học ngành Âm nhạc ứng dụng tại trường ĐH Thăng Long. Nhắc đến sự lựa chọn nghề nghiệp, Châu Anh giãi bày: "Ngay từ nhỏ em đã có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật, em luôn tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, địa phương. Hầu hết mọi người đều quan niệm rằng theo nghệ thuật sẽ rất vất vả, em đã thử học ngành Marketing một năm nhưng rồi nhận ra đó không phải là con đường mình thật sự muốn đi. Sau đó em quyết định chuyển sang học nhạc và điều ấy khiến em cảm thấy hạnh phúc. Học ngành mình yêu thích, theo đuổi điều mình lựa chọn, sống cuộc sống mình mong muốn là chân ái rồi mà. Hơn nữa, tính cách em khá hiếu thắng, thế nên em đã muốn làm gì thì sẽ cố hết sức để đạt được".

Cũng theo chia sẻ của nữ sinh này, học ngành nào cũng đều có những khó khăn, thử thách riêng. Điều quan trọng là sự rèn luyện nghiêm túc, chăm chỉ và không ngừng bồi đắp vốn kiến thức của mỗi người. Với Châu Anh, học tập là một con đường không có điểm dừng, bởi tri thức thì vô hạn so với hiểu biết của con người.

Ngoài ra, Châu Anh cũng có dự định sẽ học thêm tiếng Anh và kinh doanh, bởi cô muốn thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới.

Châu Anh được mọi người xung quanh nhận xét là cô gái hòa đồng, hoạt bát, đôi khi có chút "lầy lội" hài hước.

Từ bỏ công việc KOL

Nổi tiếng từ những năm học phổ thông, Châu Anh bén duyên với công việc KOL, người mẫu ảnh tự do. Với cô gái sinh năm 2002, công việc này giúp cô có một khoản thu nhập, đồng thời là môi trường để rèn luyện bản thân, trau dồi thêm các kỹ năng mềm.

Sở hữu lượng tương tác ổn định trên mạng xã hội ổn định, nhưng Châu Anh đã quyết định dừng công việc KOL, người mẫu ảnh để tập trung cho việc học. Cô chia sẻ: "Em muốn phát triển và hoàn thiện bản thân mình trước. Nếu làm KOL chỉ vì có ngoại hình thì sẽ không trụ lại được 2 năm; nghề ngày có sự đào thải khá nhanh. Em không có gì phải hối tiếc khi từ bỏ công việc tưởng chừng hào nhoáng này, vì em muốn tập trung học hành và trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình mà thôi".

Ảnh thẻ xinh xắn của Châu Anh.

Nhớ lại quãng thời gian nhịp sống tạm ngưng lại vì dịch bệnh, Châu Anh bộc bạch: "Khi tất cả mọi người đều ở nhà và áp lực thì vẫn đè nén từng ngày, chúng ta dễ trở nên nhạy cảm hơn. Thời gian đó, em học thiền, học cách quay lại, nhìn nhận sâu thẳm bên trong để tự đối diện với mình, tự chữa lành cho mình để giữ trạng thái tinh thần tích cực nhất. Em hay nói đùa với bạn bè rằng "Not die from Covid-19, die from pressure" (Tạm dịch: Không chết vì Covid-19 mà chết vì áp lực - PV). Thế nên, dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào, hãy tự yêu thương và sống chậm lại một chút".

Khi nhắc đến những điều quan trọng trong cuộc sống, Châu Anh nói: "Điều quan trọng nhất với em trước tiên là gia đình, vì đó là hai chữ rất thiêng liêng, là chốn về, nơi nương tựa, là động lực của em. Tình yêu em nghĩ cũng rất quan trọng trong cuộc sống. Tình yêu làm nên cuộc sống và nó như điều kiện cần và đủ để cuộc sống được cho là đáng sống.

Cuối cùng, em nghĩ thời gian cũng là điều quan trọng không kém. Thời gian trôi qua rồi thì không lấy lại được, nên em luôn trân trọng thời gian của mình; em muốn học hỏi nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn để thời gian của em không trôi qua lãng phí".

Hot girl 2K cũng tự nhận bản thân là mẫu người sống tích cực, cô không có quy tắc cụ thể nào cho mỗi lần gặp phải vấn đề gì đó. Cô cho rằng, chỉ có đối diện với vấn đề và tìm ra hướng giải quyết mới là điều tốt nhất.

Châu Anh hy vọng dịch bệnh nhanh qua đi để mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường.

