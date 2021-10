"Hot girl Bolero" xứ Nghệ ngọt ngào đằm thắm khiến bao chàng si mê

Dân trí Hạnh An (sinh năm 1998, quê Nghệ An) vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội; cô nàng cũng từng lọt vào Top 9 chương trình "Solo cùng Bolero 2020".

Nỗ lực theo đuổi đam mê với dòng nhạc Bolero

Say mê những làn điệu ví dặm qua lời ru của mẹ, Hạnh An đã quyết tâm sẽ theo đuổi đam mê của riêng mình. "Ngày đó, mình luôn ước sẽ đứng trên một sân khấu lớn để được hòa mình vào những lời ca, tiếng hát gắn liền với tuổi thơ và tự hào của quê hương", cô nói.

Hạnh An từng để lại trong tâm trí của khán giả ấn tượng về một giọng ca sâu lắng và trữ tình.

Luôn nỗ lực và cố gắng để theo đuổi ước mơ, Hạnh An tích cực tham gia vào các chương trình âm nhạc lớn nhỏ tại Nghệ An ngay từ những năm tháng học cấp 2, cấp 3. Đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hạnh An quyết định chọn khoa Thanh Nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội để học hỏi và có nền tảng vững chắc.

Năm 2020, Hạnh An tham gia thi "Solo cùng Bolero 2020" nhưng chỉ dừng chân ở top 9. Dù cô không đạt giải cao nhưng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Với Hạnh An, theo đuổi dòng nhạc Bolero là cái duyên cũng là để rèn luyện bản thân.

Nói về việc lựa chọn theo đuổi dòng nhạc Bolero, cô nàng bật mí: "Hạnh An thật sự rất yêu thích dòng nhạc Bolero. Sau khi dừng chân ở Solo cùng Bolero, mình cảm thấy cần thay đổi bản thân nhiều hơn. Vẫn còn nhiều thiếu sót trong cách hát lẫn cách trình diễn nên mỗi lần nhận được góp ý từ khán giả, mình cảm thấy rất vui. Việc hát Bolero sao cho có chiều sâu và đi vào lòng người là điều rất khó".

Hạnh An để khán giả đánh giá qua từng ngày bằng những video đăng tải trên Tiktok.

"Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, mình dành nhiều thời gian tập luyện và chia sẻ những clip hát của mình lên TikTok để lắng nghe góp ý từ mọi người. Đồng thời, mình cũng muốn lưu lại những clip hát này để nghe đi nghe lại xem bản thân tiến bộ tới đâu qua thời gian.

Ngoài ra, dù không nghe mình hát trên các sân khấu trực tiếp được, mọi người vẫn có thể nghe thông qua mạng xã hội. Một số clip được khán giả ủng hộ; đó là động lực lớn để mình cố gắng hơn nữa. Vì bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót nên An vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình. Mong mọi người sẽ luôn yêu mến và ủng hộ cho An".

Hãy đam mê và bận rộn để trưởng thành hơn

Cô gái xứ Nghệ cho rằng, các bạn trẻ hiện đại nên để bản thân mình bận rộn, học tập, làm việc, trau dồi các kỹ năng để có thể trưởng thành, có cách nhìn nhận cuộc sống đa chiều hơn.

Theo Hạnh An, giới trẻ nên bận rộn để trưởng thành và có cách nhìn nhận đa chiều, đa diện, mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Hạnh An cho hay: "Mình rất vui vì luôn được mọi người yêu thương, quan tâm và dành trao nhiều tình cảm như thế. Hiện tại, mình cảm thấy cuộc sống của bản thân khá bận rộn với công việc và theo đuổi con đường đầy khó khăn phía trước. Nhưng mình nghĩ rằng bận rộn chính là cách để người ta va chạm với cuộc sống. Giới trẻ nên bận rộn để trưởng thành và có cách nhìn nhận đa chiều, đa diện, mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng cả".

Mang trong mình niềm say mê âm nhạc và khát khao được tỏa sáng trên sân khấu, Hạnh An hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả yêu thích dòng nhạc Bolero nhiều ca khúc hay.

Hạnh An mong muốn cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp, an nhiên như nụ cười của cô. Trong tình bạn, Hằng đề cao sự thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Cô cảm thấy bản thân mình may mắn khi luôn có những người bạn thân thiết cạnh bên, động viên, an ủi lúc mệt mỏi.

Gia đình luôn ở vị trí hàng đầu và quan trọng nhất đối với Hạnh An.

Trong cuộc sống, đối với An quan trọng nhất chính là gia đình. "Nhà là nơi luôn đợi chờ em quay trở về, luôn yêu thương em dù cho bản thân em không hoàn thiện. Bởi thế, với mình mà nói thì gia đình là điều thiêng liêng, đáng trân quý nhất. Em chỉ mong những người thân của mình sẽ luôn khỏe mạnh và ở bên mình thật lâu", Hạnh An bộc bạch.

Dù có lúc gặp nhiều khó khăn tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng với tinh thần vững tin và tình yêu bolero cháy bỏng cô vẫn luôn tiếp tục trên hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Văn Hiền

Ảnh: NVCC