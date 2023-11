Hot boy Trí "thịt bòa" bất ngờ cầu hôn bạn gái Hà My

"Năm nay săn deal được anh chồng lời quá", Hà My - bạn gái Trí "thịt bòa" - bất ngờ thông báo vừa được người yêu cầu hôn tối 11/11.

Cô không giấu được niềm xúc động qua dòng chia sẻ: "Of course it's a yes, thank you for making me the happiest girl ever, I love you" (tạm dịch: Tất nhiên là em đồng ý, cảm ơn anh vì đã khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất, em yêu anh").

Trí "thịt bòa" cũng đăng tải video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc kèm thông báo: "She said yes!" (tạm dịch: Cô ấy đồng ý). Anh cũng nhanh chóng viết ở phần thông tin trang cá nhân gọi Hà My là vị hôn thê (Ảnh: @hamyyng).

Trước sự ngọt ngào của cặp "trai tài, gái sắc" này, dân mạng liên tục gửi lời chúc phúc và mong chờ đám cưới của đôi trẻ sẽ diễn ra trong thời gian tới (Ảnh: @hamyyng).

Ngoài ra, ai nấy đều trầm trồ trước tâm huyết của Trí "thịt bòa" khi trang trí bối cảnh cầu hôn với tông hồng ngọt ngào. Chloe Nguyễn và hội bạn thân lâu năm của Hà My cũng góp mặt trong bữa tiệc ấm áp (Ảnh: @hamyyng).

Chloe Nguyễn còn cho biết, Hà My khóc "trôi hết make up (lớp trang điểm)" vì quá xúc động.

Trước đó, Hà My và Trí "thịt bòa" từng đăng hình làm mẫu ảnh cưới và được nhiều người khen đẹp đôi.

Bạn gái Trí "thịt bòa" bật khóc khi được cầu hôn (Video: IGNV)

Trí "thịt bòa" (tên thật Phan Đình Trí, SN 1997, TPHCM) là nhà sáng tạo nội dung có hơn 2,1 triệu lượt theo dõi. Anh nổi tiếng nhờ các video chia sẻ về tập gym và ăn uống khoa học.

Hà My (SN 1997, Hà Nội) là hot girl chơi thân cùng các beauty blogger (người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp) như Chloe Nguyễn, Newyn Nguyên… Cô xuất thân trong gia đình khá giả, từng có thời gian du học tại Mỹ.

Hiện tại, Hà My cũng là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thường xuyên góp mặt trong các video của bạn trai. Cô nàng 26 tuổi có gương mặt xinh xắn, theo đuổi phong cách dịu dàng, có phần "tiểu thư", "công chúa".

Hà My - Trí "thịt bòa" gặp nhau lần đầu vào 4 năm trước, nhưng phải đến tháng 7/2021 mới có cuộc trò chuyện đầu tiên thông qua một buổi livestream (phát sóng trực tiếp). Người chủ động trong mối quan hệ này là Hà My (Ảnh: @saigonspringroll).

Sau khi công khai là một đôi, Trí "thịt bòa" - Hà My thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nửa kia. Họ được ngưỡng mộ với mối tình ngọt ngào, không vướng lùm xùm, sóng gió.