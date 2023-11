Nhà thiết kế Trà Linh chia sẻ với phóng viên Dân trí về lý do lựa chọn cặp đôi trình diễn bộ sưu tập Deep In Ocean: "Giữa họ có sự tương tác tự nhiên, phù hợp với phong cách chúng tôi hướng đến. Hình ảnh của My tràn đầy sức sống mà rất thanh lịch, sang trọng trong khi bản thân cô ấy không quá trau chuốt vẻ ngoài hay quá điệu đà. Đó là nét đẹp tự nhiên và cuốn hút. Còn Trí đại diện cho hình ảnh quý ông lịch lãm, hiện đại, yêu chiều bạn gái. Cặp đôi này là hình mẫu lý tưởng mà các bạn trẻ đều mong muốn" (Ảnh: Hacchic).