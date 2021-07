Hoa hậu Sinh viên thế giới hết mình tham gia tình nguyện chống dịch

Dân trí Nguyễn Thị Thanh Khoa tất bật làm tình nguyện viên điều phối người dân lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Mấy ngày qua, Hoa hậu sinh viên thế giới Thanh Khoa đã tình nguyện khoác lên mình chiếc áo bảo hộ, sát cánh cùng lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn người dân làm thủ tục, giải đáp thắc mắc về tiêm ngừa, hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu trong chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại TPHCM.

Nguyễn Thị Thanh Khoa là sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM (Hutech). Cô được biết đến là người đẹp từng dự thi nhiều đấu trường nhan sắc, cũng như năng nổ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, có sức lan tỏa rộng tới cộng đồng.

Cũng giống như bao tình nguyện viên khác, người đẹp tuân thủ đúng các quy định chống dịch trong trang phục bảo hộ và các lớp khẩu trang bảo vệ rất kín nhằm đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng và bản thân.

Mặc dù lớp bảo hộ đã che đi gương mặt nhưng vẫn không thể che đi sự nhiệt huyết, tận tâm và hào hứng khi tham gia làm tình nguyện viên của Thanh Khoa. Cô đã hỗ trợ người dân hết mình, nhiều lần kiệt sức vì nóng và phải thức khuya, dậy sớm, đảo lộn nhịp sinh hoạt thường ngày.

Cùng với những người bạn trong đoàn tình nguyện viên (TNV), Thanh Khoa không ngại thức khuya, dậy sớm, hỗ trợ các bếp nấu ăn cho đoàn y tế cũng như giúp người dân lấy mẫu, làm thủ tục xét nghiệm, tiêm vắc-xin...

Dù có thể lực khá tốt, song Thanh Khoa không tránh khỏi những phút kiệt sức, mệt lả vì nóng, thiếu nước và phải hít thở qua lớp khẩu trang dày.

Chia sẻ về hoạt động này, nữ sinh cho biết: "Mình tham gia hoạt động được khoảng 7 ngày, sau đó đành phải dừng lại vì ĐH Hutech bắt đầu triển khai học online và mình không thể sắp xếp được thời gian.

Mặc dù đã đăng ký tiêm vắc-xin nhưng mình phải hoãn vì lịch học, lịch thi và hoạt động tình nguyện trong thời gian này khá dày, mình không muốn bỏ phí 1-2 ngày bị ốm do sốc phản vệ.

Mỗi sáng mình sẽ dậy từ 4-5 giờ để chuẩn bị nguyên liệu, phụ bếp, nấu ăn hỗ trợ đoàn y tế. Nếu ngày hôm đó có ca nhiễm ở đâu, cả đoàn TNV sẽ đến đó hỗ trợ các bác sĩ lấy mẫu, hướng dẫn người dân làm thủ tục... Mình nhớ có hôm phải thức đến 2, 3 giờ sáng vì khu chung cư đó phát hiện ca nhiễm trong đêm, người dân bị đánh thức bất ngờ nên di chuyển cũng khá chậm, ai cũng mệt mỏi nhưng tất cả các TNV đều kiên nhẫn, từ tốn dù rất mệt và nóng".

Hiện nay, do thời gian hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm trùng với lịch học online tại trường, Thanh Khoa đã chuyển sang đội hình tình nguyện nấu ăn hỗ trợ người vô gia cư và các y bác sỹ, nhân viên y tế.

"Dù chỉ hỗ trợ các y, bác sĩ trong thời gian ngắn, nhưng thực sự mình đã nhìn được rất rõ sự vất vả, gian lao của họ trong chiến dịch này. Những từ ngữ như "cảm phục", "biết ơn", ... đều không đủ để nói về công lao của họ. Những TNV như mình chỉ hoạt động lấy mẫu, nấu bếp, có thể coi là "cận tuyến đầu chống dịch" nhưng mình đã cảm thấy rất mệt, thỉnh thoảng kiệt sức, thiếu nước, người lả đi, phải mở khẩu trang ra để thở bằng miệng,...

Bên cạnh đó, nếu các bạn thanh niên, sinh viên có đủ sức khỏe và thời gian, hãy mạnh dạn tham gia các hoạt động TNV, vì thực sự công việc của các đoàn y tế rất nhiều, và rất cần sức trẻ của các bạn" - nữ sinh cho biết thêm.

Không ngại khó, ngại khổ, bỏ lại sau lưng những lo lắng về khả năng lây nhiễm bệnh, Thanh Khoa cùng những người bạn của mình đã góp một phần lan tỏa những hành động đẹp của thế hệ trẻ.

Hiện nay, Thanh Khoa đã chuyển sang đội hình tình nguyện nấu ăn hỗ trợ người vô gia cư và các y bác sỹ, nhân viên y tế. Cô cho biết trước đây, các TNV đều chạy xe máy, mang các phần ăn đến tận tay người vô gia cư để giúp đỡ họ vượt qua đại dịch.

Tuy vậy, thành phố đã có chỉ thị giãn cách xã hội tối đa, nên đội TNV đã chuyển sang hình thức đặt bàn tại các con phố, và thuê các anh, chị xe ôm công nghệ mang các suất ăn từ bếp trung tâm đến các bàn này để những ai cần có thể tự lấy, giảm thiểu tiếp xúc và tập trung đông người.

Thanh Khoa bày tỏ sự lo lắng khi tình hình dịch bệnh tại thành phố ngày càng nghiêm trọng, có thể các shipper, xe ôm công nghệ cũng không thể hoạt động nữa. Bởi vậy, cô mong người dân cố gắng nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch, tuân thủ 5K chặt chẽ và không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, để giảm tải áp lực lên các y, bác sĩ cũng như các cơ quan chức năng đang căng mình chống dịch tuyến đầu.

Nguyễn Thị Thanh Khoa sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm 3 khoa Ngôn ngữ Anh, ĐH Hutech. Đầu năm 2019, Thanh Khoa được vinh danh Miss Hutech - ngôi trường cô đang theo học. Cuối năm đó, cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu sinh viên thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc.

Thanh Khoa từng lọt top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Ngoài ra, tân Hoa hậu Sinh viên Thế giới còn từng góp mặt trong các cuộc thi về thời trang như Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asian Fashion Award 2014.

