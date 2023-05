Hoa hậu Nông Thúy Hằng truyền bí kíp thi người đẹp cho sinh viên Kinh tế

Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch - NEU Glamour", đồng thời ra mắt top 40 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng thi hồ sơ, tiền sự kiện và sơ khảo. Đây là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nam sinh, nữ sinh tiêu biểu, đại diện cho hình ảnh nhà trường.

Buổi khai mạc có sự tham dự của TS Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thạc sĩ Vũ Trí Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên, trưởng ban tổ chức và Thạc sĩ Nguyễn Phương Linh - Phó Bí thư Đoàn trường, phó trưởng ban tổ chức. Đặc biệt, buổi lễ còn có Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 - Nông Thúy Hằng, Đương kim Nam vương "NEU Glamour 2019" - Phạm Tuấn Ngọc.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc mang đến những chia sẻ thiết thực cho top 40 thí sinh trên hành trình chinh phục "NEU Glamour 2023" (Ảnh: BTC).

TS Nguyễn Hữu Đồng cho biết, Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch - NEU Glamour 2023" được tổ chức với mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh, cơ hội giao lưu, học hỏi cho sinh viên. Đồng thời qua đó, sinh viên với cá tính và nguồn năng lượng riêng có thể được trau dồi thêm để trở thành gương mặt đại diện của Đại học Kinh tế Quốc dân - đại diện cho nét đẹp Kinh tế.

Đại diện ban tổ chức, ông Vũ Trí Tuấn chia sẻ với Dân trí: "Tiêu chí lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất là toát lên nét đẹp thanh lịch của sinh viên, tổng hòa được cả về tri thức và ngoại hình".

Ông Tuấn cho biết thêm, điểm mới của cuộc thi năm nay là có phần thi về kinh tế. Đó là điểm nhấn, cho thấy nét đẹp của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Các thí sinh sẽ trình bày dự án kinh tế hoặc ý tưởng xã hội liên quan đến những chủ đề được ban tổ chức đưa ra.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Nông Thúy Hằng và Nam vương "NEU Glamour 2019" Phạm Tuấn Ngọc đã có phần giao lưu khá thú vị với top 40 thí sinh.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng nhấn mạnh yếu tố dấu ấn cá nhân qua câu khẩu hiệu "Being you but the best version". Còn Nam Vương Phạm Tuấn Ngọc tiết lộ về hành trình của mình tại cuộc thi, giúp các thí sinh tự tin tham dự vòng chung kết.

Tại buổi lễ, 40 chàng trai, cô gái đến từ 22 khoa, viện chính thức ra mắt mọi người với màn catwalk, chào hỏi khá sôi động và cuốn hút trên sân khấu. Các bạn trẻ thể hiện sự quyết tâm và tự hào đại diện cho nơi mình đang theo học.

Top 40 thí sinh xuất sắc của "NEU Glamour" chính thức xuất hiện (Ảnh: BTC).