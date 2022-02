Nhân dịp năm mới, Lan Anh gửi gắm lời chúc: "Tết đến em muốn quây quần bên gia đình, bạn bè người thân, đi lễ chùa cầu bình an. Tết đến xuân về, em xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến độc giả của báo Dân Trí. Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ hạnh phúc ấm áp bên gia đình và người thân, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhé".