Hàng xóm nhà Doãn Hải My: "Đoàn Văn Hậu ngoài đời đẹp trai, ngoan lắm"

Từ sáng 10/11, tại tư gia của Doãn Hải My ở Hà Nội, rạp cưới nhà gái được dựng lên và gấp rút hoàn thiện với tông trắng chủ đạo, hình thức không quá cầu kỳ. Rạp nằm ngay mặt đường, bên ngoài in dòng chữ nổi bật: "Lễ ăn hỏi Hải My - Văn Hậu 11.11.2023".

Mẹ Doãn Hải My luôn túc trực để chỉ đạo việc dựng rạp và trang trí.

Mẹ Doãn Hải My tất bật lo dựng rạp cưới cho con gái (Video: Tiến Bùi)

Theo hàng xóm kinh doanh lâu năm cạnh nhà Doãn Hải My, khu vực dựng rạp cưới là phía trước cửa hàng của cô. Ngay bên cạnh là con ngõ nhỏ, nơi ông bà và một số người thân, họ hàng nhà vợ Đoàn Văn Hậu đang sinh sống.

"Tôi đã bán hàng ở đây vài chục năm, từ hồi bố mẹ My lấy nhau được thấy đám cưới. Từ lúc My và Hậu yêu nhau mà còn chưa công khai, hàng xóm đều biết vì hai cháu thường xuyên về đây, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép", người này cho hay.

Người hàng xóm cho biết thêm, Văn Hậu ngoài đời cao ráo, đẹp trai và rất ngoan. Mỗi lần đỗ xe nhờ, chàng hậu vệ đều thưa gửi tử tế. "Chúng tôi còn hay trêu ông ngoại My là: Cháu rể đẹp trai thế" (Ảnh: Thư An).

Theo người hàng xóm này, rạp cưới nhà Doãn Hải My được dựng lên từ sáng nay (10/11). Ngày mai (11/11), nhà cô dâu chỉ tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu về Thái Bình. Ngày 27/11 tới, nhà gái sẽ tổ chức tiệc chính đãi khách ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Bùi).

Một người hàng xóm khác cạnh nhà Doãn Hải My chia sẻ, cô mới chuyển về đây kinh doanh được vài tháng. Ban đầu, thấy cầu thủ Đoàn Văn Hậu tới nhà Doãn Hải My chơi cũng thấy lạ, sau biết chuyện thì thấy bình thường (Ảnh: Tiến Bùi).

Người hàng xóm này cho biết thêm, cô thấy Văn Hậu và Hải My rất đẹp đôi, không khác gì nhiều so với hình ảnh được đăng tải trên các trang báo, mạng xã hội.

Trước khi tổ chức đám cưới, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My làm thủ tục đăng ký kết hôn vào ngày 20/10. Màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi diễn ra vào hôm 17/9 trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020. Tuy nhiên, tới tháng 8/2022, cả hai mới quyết định công khai mối quan hệ.

Đoàn Văn Hậu (SN 1999, quê Thái Bình) được đánh giá là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nửa kia của anh từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, có năng khiếu đàn piano, hát. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào tháng 4, cô làm người mẫu thời trang, đồng thời kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm. Người đẹp 22 tuổi cho biết, cô sẽ học tiếp để trở thành luật sư.

Doãn Hải My luôn đồng hành cùng bạn trai trong những trận đấu và các sự kiện thể thao. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự ủng hộ từ công chúng.