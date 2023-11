Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã diện trang phục gì khi chụp ảnh cưới?

"Việc tôi đảm nhận vai trò stylist trong đám cưới của Hải My và Văn Hậu là một cơ duyên. Tôi hoạt động nhiều ở TPHCM. Tuy nhiên, những bộ hình cưới tôi góp sức may mắn được khá nhiều người theo dõi và yêu thích, trong đó có My và Hậu. Đây là lần đầu tiên tôi được làm việc cùng hai bạn", Đức Thạnh nói với phóng viên Dân trí (Ảnh: NVCC).