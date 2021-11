Hàng ngàn thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Dân trí Đây là năm thứ hai Hội thi Tin học trẻ cho phép thí sinh tự do tham gia dự thi, nhưng số lượng và chất lượng của thí sinh tự do rất ấn tượng.

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã diễn ra trực tuyến vào ngày 28/11.

Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhất (gồm một giải Nhất bảng A, 2 giải Nhất bảng B, một giải Nhất bảng C và một giải Nhất bảng D2). Mỗi giải Nhất sẽ được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, huy hiệu cao quý do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, BTC đã trao 9 giải Nhì, 26 giải Ba và 60 giải Khuyến khích, mỗi giải thưởng đều nhận được Bằng khen, Giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 27 đã khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định là sân chơi uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho học sinh Việt Nam. Trong những năm tiếp theo với sự thích ứng, đổi mới liên tục của Ban Tổ chức chúng ta tin tưởng rằng những mùa giải tiếp theo sẽ ngày càng thu hút đông đảo hơn nữa sự tham gia của các bạn học sinh trên mọi miền của tổ quốc, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển đất nước hùng cường.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995.

Qua 27 năm tổ chức, Hội thi đã trở thành sân chơi tin học uy tín, hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn học sinh trên cả nước tham dự mỗi năm. Hội thi đã đóng góp quan trọng trong việc phát hiện các tài năng tin học trẻ, đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, làm chủ công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi, góp phần phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Hội thi tiếp tục thu hút đông đảo học sinh tham gia. Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 27 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tranh tài 150 thí sinh xuất sắc đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác tại các vòng thi cấp tỉnh, thành, vòng Sơ khảo và vòng Khu vực.

Với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp rất đặc biệt, Hội thi phải chuyển từ hình thức thi trực tiếp tập trung sang hình thức thi trực tuyến. Tuy gặp không ít khó khăn để chuyển đổi trong thời gian ngắn, nhưng Ban Tổ chức Hội thi đã quyết tâm triển khai một cách hiệu quả vì nhận thấy đây chính là cơ hội tốt để thực hiện chuyển đổi số một cách mạnh mẽ; đồng thời tạo tiền đề quan trọng để phát triển nền tảng học tập, ôn luyện và thi trực tuyến cho Hội thi trong những năm tiếp theo. Cùng với đó tạo ra một diễn đàn trực tuyến bổ ích, hấp dẫn nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cho học sinh yêu thích công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Hội thi năm nay đã có 32 tỉnh, thành Đoàn tổ chức thi cấp tỉnh, thành và chọn đội tuyển tham dự vòng khu vực. Đặc biệt, 6 tỉnh tự tổ chức thi trực tuyến là Tiền Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, TP. HCM; và 5 tỉnh được Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ hỗ trợ tổ chức thi trực tuyến trên nền tảng của BTC Hội thi toàn quốc, gồm Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Trải qua các Vòng thi cấp tỉnh, thành và Vòng Sơ khảo với sự tham gia của hàng ngàn thí sinh, Ban Tổ chức đã lựa chọn 895 thí sinh xuất sắc nhất, bao gồm 725 thí sinh từ 32 đội thi tỉnh, thành và 170 thí sinh tự do tham gia Vòng thi Khu vực, dù năm nay mới là năm thứ hai Hội thi áp dụng Vòng Sơ khảo dành cho các thí sinh, đội thi không thuộc đội tuyển của các tỉnh, thành phố (thí sinh tự do) tham gia dự thi, nhưng số lượng và chất lượng của thí sinh tự do rất ấn tượng.

Thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Nhằm đảm bảo yếu tố minh bạch, công bằng cho cuộc thi, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng tới tâm lý của thí sinh, Ban Tổ chức đã tận dụng tối đa các giải pháp công nghệ hiện có và thực hiện các phương án phân chia, giám sát phòng thi một cách khoa học. Để các thí sinh làm quen với phương thức thi mới, thực hiện bài thi tốt nhất, Ban tổ chức đã xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiến hành họp hướng dẫn, bố trí mở cổng thi thử và kịp thời giải đáp thắc mắc cho thí sinh liên quan tới các vòng thi.

Mai Châm