Giới trẻ Hàn đội mưa, bật khóc tiễn "idol" gấu trúc Fu Bao về nước

Khoảnh khắc đáng yêu của gấu trúc Fu Bao (Video: Everland).

Fu Bao - có nghĩa là "kho báu may mắn" - thu hút lượng fan (người hâm mộ) khổng lồ kể từ khi chào đời vào tháng 7/2020 tại công viên giải trí Everland ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, phía Nam Seoul, Hàn Quốc.

Sáng 3/4, sự kiện chia tay cô gấu trúc nổi tiếng trước khi nó được đưa trở về Trung Quốc thu hút nhiều du khách tới tham dự.

Fu Bao được chở trên chiếc xe tải chuyên dụng có hệ thống chống rung, giúp giảm thiểu cảm giác chuyển động bên trong. Phía ngoài xe, hình ảnh cô gấu trúc được in cỡ lớn kèm dòng chữ: "Được gặp em là điều kỳ diệu".

Khi chiếc xe đi ngang qua, mọi người đều thể hiện sự yêu mến, chúc Fu Bao mọi điều tốt đẹp trong khởi đầu mới. Không ít bạn trẻ rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt dù không được tận mắt trông thấy "idol" (thần tượng), theo Korea JoongAng Daily.

Nhiều người Hàn đội mưa để tạm biệt Fu Bao trước khi cô gấu lên chuyến bay trở về Trung Quốc (Ảnh: Joint Press Corps).

Tại khu vực Vườn hồng, các nhân viên vườn thú trực tiếp chăm sóc Fu Bao nhiều năm qua xúc động đọc lá thư chia tay.

"Con sẽ mãi là gấu trúc bé nhỏ của chúng ta dù 10 hay 100 năm nữa. Cảm ơn con đã đến. Yêu con, Fu Bao", ông Kang Cheol Won - người chăm sóc Fu Bao, thường được gọi thân thương là "ông nội" - chia sẻ.

Các video quay cảnh Fu Bao quấn quýt bên "ông nội" thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ông Kang cũng sẽ lên chuyến bay đưa cô gấu trúc về Trung Quốc.

Ông Song Young Kwan - người cũng dành nhiều tình cảm và chăm sóc Fu Bao - cảm ơn người hâm mộ cô gấu trúc và bày tỏ: "Nhờ tình yêu của các bạn, Fu Bao đã lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc".

Theo yêu cầu của Trung Quốc, tất cả gấu trúc lớn, bất kể nơi chúng chào đời, phải được đưa về nước sau khi trưởng thành về mặt sinh dục ở tuổi lên 4. Sự ra đi của Fu Bao đã được công viên thông báo vào tháng 1.

Fu Bao sẽ tới Trung Quốc trên chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon hôm 3/4. Cô gấu dự kiến đến Trung Quốc vào cuối buổi chiều và ở tại Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc lớn Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Dòng người đổ xô đến công viên Everland trong những ngày cuối cùng Fu Bao xuất hiện trước công chúng vào đầu tháng 3 (Ảnh: YNA).

Lần cuối cùng Fu Bao xuất hiện trước công chúng là vào ngày 3/3. Khi đó, hàng nghìn du khách xếp hàng từ sáng sớm để được gặp cô gấu trúc đáng yêu.

Khoảng 9h30 sáng, Fu Bao ngồi ở vị trí quen thuộc bên cạnh những ống tre và ăn uống ngon lành. Ánh đèn flash nháy liên tục khi mọi người lưu lại hình ảnh kỷ niệm của "idol quốc dân".

Kim Min Ji - du khách 31 tuổi - chia sẻ với The Korea Times: "Cách đây 3 năm, tôi mắc bệnh tâm lý nhưng Fu Bao đã giúp tôi vượt qua và mang lại cho tôi rất nhiều niềm an ủi. Thật buồn khi phải chia tay em. Cầu mong em luôn bình an và hạnh phúc".

Du khách Jo Ah Hyeon (24 tuổi) cũng kiên nhẫn đợi hơn 4 tiếng đồng hồ để được gặp Fu Bao. Vì không biết khi nào mới được gặp lại, cô quyết tâm gác lại mọi công việc để đến công viên.

Trong vòng một tháng sau đó, Fu Bao được cách ly và cho làm quen với việc vận chuyển trước khi về Trung Quốc.

Fu Bao rất được yêu mến tại Hàn Quốc và trên mạng xã hội (Ảnh: Everland).

Fu Bao là con gấu trúc lớn đầu tiên được sinh ra ở Hàn Quốc bởi Le Bao và Ai Bao - cặp gấu trúc được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến Hàn Quốc vào tháng 3/2016 như một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chỉ nặng 197g khi chào đời, Fu Bao lớn lên khỏe mạnh và có trọng lượng hơn 100kg dưới sự chăm sóc của các nhân viên vườn thú. Cô gấu có hai em sinh đôi, Rui Bao và Hui Bao, sinh ra tại Everland vào tháng 7/2023.