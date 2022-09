Giới trẻ Mỹ thích các sản phẩm điện ảnh như thế nào?

Một nghiên cứu mới của Trung tâm Học giả & Người kể chuyện tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) ở Mỹ đã xác nhận điều này. Đây là xu hướng hoàn toàn trái ngược với nội dung viễn tưởng hoặc thổi phồng hướng tới cuộc sống xa hoa hoặc nổi tiếng trong các bộ phim như "Gossip Girl" trước đó.

Gen Z thích những câu chuyện chân thực, hơn là phim truyền hình kiểu "Gossip Girl" (Ảnh: HBO).

UCLA đã thực hiện dự án nghiên cứu về tuổi teen và phim ảnh ("CSS Teens and Screens 2022, #Authenticity") vào tháng 7/2022, với sự tham gia của 662 thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi trên khắp nước Mỹ. Kết quả cho thấy 4,4% tìm kiếm các nội dung có tính "tham vọng", trong khi 21% thích "xem các vấn đề thực tế có tác động đến xã hội", như sự bất công có tính hệ thống hay biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, mục đích chủ yếu của thanh thiếu niên khi xem phim là để "giải trí", với tỷ lệ 37,8%.

Các kết quả này trái ngược với những gì thu được từ khảo sát trong thời gian từ đầu đến giữa những năm 2000. Khi đó, sự nổi tiếng và giàu có là những chủ đề yêu thích hàng đầu của các bạn trẻ.

Ngày nay, thanh thiếu niên muốn có những câu chuyện về "hy vọng, cuộc sống, gia đình và tình bạn". Những câu chuyện về siêu anh hùng đứng thứ ba trong số các lựa chọn. Còn những câu chuyện, nội dung về sức khỏe tâm lý xếp thứ tư.

Tiến sĩ tâm lý học Yalda Uhls, giám đốc UCLA, người đã tiến hành khảo sát trên, cho biết: "Hollywood đã xây dựng nội dung dành cho giới trẻ dựa trên niềm tin rằng thanh thiếu niên muốn xem phim về lối sống hào nhoáng và những nhân vật giàu có, nổi tiếng. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điều ngược lại".

Phần lớn các bạn trẻ cảm thấy khó chịu khi các phương tiện truyền thông thiếu thông tin xác thực về danh tính của các nhân vật. Đây là một thay đổi quan trọng mà các nhà làm phim Hollywood cần lưu ý.

Thanh thiếu niên Mỹ đánh giá cao việc phương tiện truyền thông phản ánh thế giới thực. Họ cũng thích xem những nội dung về cuộc sống mới mẻ. Thế hệ trẻ muốn chương trình trên TV thể hiện một thế giới đa dạng, chân thực, các nhân vật đáng tin cậy và trải nghiệm cảm động.

Xu hướng phim phổ biến

Theo IndieWire, sự phổ biến của phim truyền hình "Euphoria" do HBO sản xuất chứng tỏ rằng thanh thiếu niên muốn xem những câu chuyện quen thuộc hơn trên màn ảnh. Hunter Schafer, diễn viên phim "Euphoria", chia sẻ cô đang cân nhắc đến những bộ phim truyền hình có nội dung tiêu cực, tăm tối hơn, như "Succession" của HBO. Cô cũng cho rằng bộ phim mang hơi hướng đen tối thường thu hút hơn.

"Trong vài năm qua, tôi nhận thấy rằng mình không muốn xem những nội dung về những người tốt, nhân vật chính diện nữa", Schafer chia sẻ với trang The Cut trong cuộc trò chuyện với nữ diễn viên "The Acolyte" Amandla Stenberg. "Tôi không biết bạn đã từng trải qua điều này chưa. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao bộ phim 'Succession' lại có ảnh hưởng như vậy".

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự lựa chọn nội dung và thị hiếu của giới trẻ có nhiều thay đổi đáng kể. Điều này sẽ khiến các nhà sản xuất nội dung, sản xuất điện ảnh cân nhắc về việc lựa chọn kịch bản và cách tiếp cận để tạo ra những bộ phim gần hơn với cuộc sống của Gen Z.