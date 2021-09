GenZ nói thật: Con gái mua bao cao su cũng như "đi xe máy đội mũ bảo hiểm"

Dân trí "Nhiều người vẫn coi bao cao su giống như một thứ dơ bẩn. Ngay cả chiếc băng vệ sinh - một sản phẩm cần thiết đối với các bạn nữ nhưng khi bán lại được cho vào túi ni lông đen".

Gần đây, câu chuyện về người bạn trai nhờ bạn gái mua hộ bao cao su nhưng bạn gái không chịu đã thu hút được nhiều ý kiến khác nhau từ cư dân mạng.

Câu chuyện được bạn nam chia sẻ trên một hội nhóm Facebook, nội dung như sau: "Chẳng là chỗ em không có hiệu thuốc (có 1-2 hiệu nhưng toàn người quen) nên em nhờ người yêu mua bao cao su ở chỗ khác (mọi lần là em mua), nhưng người yêu em nhất quyết không nghe.

Em thấy chuyện này bình thường, vì bạn gái cũng nên biết chuẩn bị chứ không phải việc mua bao cao su là nghĩa vụ của con trai. Sau vụ này, bạn ấy và em cãi nhau chỉ vì việc em nhờ bạn mua hộ bao cao su và cả hai quyết định dừng quan hệ tình dục".

Con gái sợ ánh mắt của mọi người nên không dám tự mua

Cách phản ứng của người bạn gái trong câu chuyện này không phải là hiếm. Hiện nay, nhiều bạn nữ vẫn còn e ngại trong việc chủ động sử dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Có nhiều nguyên nhân được các bạn trẻ đưa ra lý giải hiện tượng này.

Bạn Nguyễn Thanh Mai, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thấy rằng: "Các bạn gái thường ngại ánh mắt của mọi người nên không dám tự mua bao cao su. Hiện nay, nhiều người vẫn coi bao cao su giống như một thứ dơ bẩn. Ngay cả chiếc băng vệ sinh - một sản phẩm cần thiết đối với các bạn nữ nhưng khi bán lại được cho vào túi ni lông đen để người khác không nhìn thấy".

Thanh Mai nhận thấy bao cao su vẫn bị coi như một thứ dơ bẩn, giống với việc băng vệ sinh phải cho vào túi ni lông đen.

Bạn Nguyễn Phương Trà My, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng đồng ý với ý kiến trên. Trà My lý giải hiện tượng này là do vấn đề giáo dục giới tính ở Việt Nam.

Trà My cho biết: "Giáo dục ở Việt Nam chưa có những hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về vấn đề quan hệ tình dục an toàn nên nhiều bạn còn chưa có đủ nhận thức về việc bảo vệ bản thân. Những năm gần đây, vấn đề quan hệ dưới 18 tuổi cũng rất nhức nhối".

Trà My nhận thấy vấn đề nằm ở việc giáo dục giới tính chưa đầy đủ tại Việt Nam.

Có thời gian học tập tại nước ngoài, bạn Nguyễn Thảo Nguyên, sinh viên Đại học Melbourne (Úc), nhận thấy vấn đề của câu chuyện ai mua bao cao su nằm trong nhận thức của người châu Á.

"Vấn đề quan hệ tình dục thường được coi là điều cấm kị trong xã hội châu Á. Quan niệm này đã cũ. Việc phái nữ chuẩn bị các biện pháp tránh thai cũng giống việc đi xe máy đội mũ bảo hiểm vậy. Điều này không đồng nghĩa chúng ta nên đánh giá sai hay hạ thấp phẩm giá của người phụ nữ", Thảo Nguyên nhấn mạnh.

"Thà ngại một vài lần đầu còn hơn phải tới phòng khám phụ khoa"

Trà My chia sẻ: "Trong thời đại này, mình thấy xã hội đã có sự cởi mở hơn đối với vấn đề quan hệ tình dục, đi theo đó là kiến thức quan hệ tình dục an toàn căn bản mà bất kì ai cũng cần biết để bảo vệ bản thân".

Là con gái, Trà My nhận thức nữ giới có rất nhiều nguy hiểm hơn nam giới trong việc quan hệ tình dục như: bị xâm hại tình dục, gặp phải các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục hay nguy cơ có thai ngoài mong muốn. Thanh Mai bổ sung: "Thà rằng ngại một vài lần đầu còn hơn phải tới các phòng khám phụ khoa".

Quan hệ tình dục an toàn mang tới sự đảm bảo cho cả hai giới. (Nguồn: Freepik)

Hiện nay, ngoài bao cao su, thị trường cũng cung cấp nhiều sản phẩm bảo vệ dành cho nữ giới như thuốc tránh thai khẩn cấp, hàng ngày, màng phim tránh thai… Tuy nhiên, những sản phẩm này đều ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng.

Do đó, Thảo Nguyên đã quyết định sẽ gặp bác sĩ để thăm khám và tư vấn về việc sử dụng thuốc tránh thai. Nguyên chia sẻ: "Tại Úc, nếu bạn muốn sử dụng thuốc tránh thai, bạn cần tới gặp bác sĩ. Các thủ tục rất đơn giản và các bác sĩ cũng cởi mở. Mình thấy đây là thân thể của mình, và nếu dính thai thì người khổ nhất chính là bản thân mình nên không cần ngần ngại về vấn đề này".

Quan hệ tình dục là hoạt động có sự tham gia của cả hai giới. Bên cạnh các nhu cầu của bạn nam, bạn nữ cũng nên chủ động có những trao đổi về mong muốn của bản thân. Một khi sẵn sàng, quan hệ tình dục an toàn sẽ mang tới sự thăng hoa tình cảm cho cả nam và nữ.

Ý kiến của bạn ra sao về vấn đề này, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Hà Mi