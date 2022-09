Gen Z ở Mỹ chật vật chi tiêu tiết kiệm

Khảo sát do nền tảng giáo dục tài chính cá nhân Better Money Habits của Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) thực hiện gần đây cho thấy hơn 1/3 người tiêu dùng Gen Z (những người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 25) không có khoản đầu tư nào và hầu hết đều không có khoản tiết kiệm.

Theo khảo sát, gần một nửa những người trẻ tuổi này cũng đang phải gánh một số khoản nợ, trong đó có các khoản vay dành cho sinh viên và thẻ tín dụng.

40% bạn trẻ gặp khó khăn trong việc trang trải các nhu cầu thiết yếu hàng ngày do giá thuê nhà và giá bất động sản tăng cao (Ảnh: iStock).

Trong những tháng gần đây ở Mỹ, tầng lớp lao động là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát cao. Chuỗi cung ứng không ổn định do đại dịch Covid-19 và sự suy thoái kinh tế khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột đã dẫn đến việc giá cả tăng vọt.

Những người tham gia cuộc khảo sát cũng tiết lộ việc gia hạn thanh toán các khoản vay dành cho sinh viên của chính phủ đã cho phép họ duy trì mức sống của mình. Ngoài ra, chỉ 21% Gen Z và 23% người thuộc thế hệ Millennials cho biết họ có thể trả khoản vay đại học khi không bị thu lãi.

Tháng 8/2022, chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ xóa các khoản vay sinh viên trị giá 10.000 USD cho hàng triệu cựu sinh viên đại học đang mắc nợ. Nước này cũng sẽ tiếp tục giãn nợ cho các khoản vay sinh viên còn lại cho đến hết ngày 31/12. Việc trả nợ sinh viên tại Mỹ vốn đã được tạm hoãn kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ.