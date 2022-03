Gen Z ít lo chuyện gian lận, đánh cắp thông tin cá nhân hơn thế hệ trước

Gen Z đang có xu hướng thờ ơ với việc ngăn ngừa hành vi gian lận trước khi nó xảy ra (Ảnh: Bloomberg).

Theo khảo sát của Equifax, 90% người dân Canada đồng ý rằng hành vi gian lận và ăn trộm thông tin cá nhân là một vấn đề nghiêm trọng, thì chỉ có 75% Gen Z quan tâm đến vấn đề này, và đây cũng là nhóm ít quan tâm đến vấn đề này nhất. Equifax thấy đây là điều đáng lo ngại.

"Chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác cho người trẻ về những nguy cơ tiềm ẩn của tình trạng gian lận và đánh cắp thông tin cá nhân. Tội phạm thường thả mồi để tấn công những người mất cảnh giác", Equifax cho biết.

29% Gen Z ở Canada nói rằng nạn trộm cắp thông tin cá nhân sẽ không thể xảy ra với họ, trong khi chỉ có 16% dân số toàn Canada tự tin khẳng định như vậy.

Trong số những người trưởng thành tham gia khảo sát, Gen Z - nhóm trẻ tuổi nhất - lại ít đồng ý với việc họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của bản thân (71% so với 87%), và cũng ít đồng ý với việc các công ty nên bảo mật thông tin tốt hơn (68% so với 88%), và họ cũng không nghĩ rằng các chính phủ nên tăng mức phạt đối với tội phạm trộm cắp danh tính (68% với 88%).

Khảo sát cũng cho thấy, Gen Z thực sự ít phòng bị cho đến khi chính họ bị trộm cắp danh tính.

So với thế hệ lớn tuổi hơn, Gen Z dường như dành ít thời gian cho gọi điện video hơn (54% so với 70%), kiểm tra lại thẻ tín dụng và sao kê ngân hàng (52% so với 69%), và thay đổi mật khẩu (43% so với 53%).

Tuy nhiên, tỷ lệ Gen Z ở Canada kiểm tra sao kê thẻ tín dụng khi thấy có hoạt động đáng ngờ cao hơn so với tổng dân số (47% so với 45%).

Nhìn chung, người dân Canada đang ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân hơn, theo Equifax. Chỉ so với 2 năm trước, tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng xác thực hai lớp đã tăng từ 26% lên 35%.

Nhận thức nâng cao là vậy, song hơn một nửa người sử dụng bảo mật cũng không biết phải xử lý như thế nào nếu bị trộm cắp danh tính. Gen Z cũng được cho là ít có xu hướng đến các văn phòng tín dụng để biết thêm thông tin về việc bị trộm.