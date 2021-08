Dàn sao nổi tiếng hát gây quỹ hàng trăm triệu, hỗ trợ chống dịch Covid-19

Dân trí Không chỉ đóng góp lời ca cùng một số ca sĩ, vợ chồng diva Thu Phương còn đóng góp 100 triệu đồng để nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ổn định cuộc sống.

Diva Thu Phương, Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Ca sĩ Văn Mai Hương, Ca sĩ Ali Hoàng Dương cùng thể hiện các ca khúc truyền cảm hứng ngay tại nhà của mình. Màn trình diễn trong tập 2 "Rồi mình sẽ gặp nhau" của chương trình "Sing for life, Sing for love" đã thổi những làn gió mới, cộng hưởng âm nhạc không khoảng cách trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.

4 ca sĩ nổi tiếng đóng góp giọng hát vì cộng đồng.

Thông điệp "Rồi mình sẽ gặp nhau" xuyên suốt chương trình như một lời hẹn ước, đó cũng là sự kiên định trong trái tim về một ngày mai tươi sáng, Việt Nam chiến thắng đại dịch. Hành trình này có thể còn nhiều thách thức nhưng mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa nếu chúng ta chọn thái độ lạc quan, sự sẻ chia, lòng trắc ẩn và yêu thương đến chính mình và những người xung quanh.

"Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia" là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Sun Bright tổ chức, với mong muốn mang âm nhạc lan tỏa những giá trị tích cực, ý nghĩa thiết thực đến cộng đồng và mục đích chính trong thời điểm này là cùng nhau quyên góp ủng hộ, để nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được hỗ trợ và sớm vượt qua, ổn định cuộc sống.

Các ca sĩ lan tỏa tình yêu thương và sẻ chia tới hàng ngàn người xem livestream "Rồi mình sẽ gặp nhau".

Chương trình lên sóng tập đầu tiên vào ngày 18/07, đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng. Thông qua tập đầu tiên, chương trình nhận được con số đóng góp 315.621.000 VNĐ và quyên góp được 20.000 khẩu trang y tế N95. Tất cả những sẻ chia này đã được gửi đến giúp đỡ người lao động nghèo tại miền Nam gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Trong số phát sóng thứ 2 của chương trình, ekip mạnh dạn quyết định làm chủ công nghệ, sử dụng phương thức kết nối đa không gian - đa điểm cầu, với ý nghĩa nhân rộng hơn lòng yêu thương, sự lạc quan và niềm tin trong cuộc sống. Đây là một thể nghiệm nghệ thuật mới mẻ khi ca sĩ và ban nhạc cùng biểu diễn mà từng thành viên lại ở các không gian khác nhau, dọc miền đất nước và nước ngoài.

Lần đầu tiên một chương trình âm nhạc mà toàn bộ các ca khúc được trình diễn ở nhiều điểm cầu trực tiếp, mà vẫn giữ được mạch cảm xúc cũng như chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Để có thể làm được điều này, ekip thực hiện cùng các nghệ sĩ đã phải tập luyện với cường độ cao liên tục trong suốt nhiều ngày trước khi chương trình lên sóng. Tuy nhiên, những người thực hiện vẫn nhấn mạnh đến biên độ của cảm quan "phiêu" hứa hẹn sự thăng hoa khi chương trình được diễn ra.

Từ nước Mỹ, Thu Phương trình bày ca khúc "Sau này gặp lại khi hoa nở".

Nguyễn Trần Trung Quân vừa hát, vừa hòa tấu cùng dàn nhạc.

Văn Mai Hương và Nguyễn Trần Trung Quân với ca khúc "Trong trí nhớ của anh".

Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết: "Toàn bộ ca khúc đều được phối mới theo đúng tinh thần chủ đề của chương trình, có tác phẩm lần đầu tiên được ca sĩ lựa chọn thể hiện. Đặc biệt ở phần biểu diễn của diva Thu Phương, chị muốn gửi gắm rất nhiều cảm xúc của mình lúc này về quê nhà thông qua âm nhạc. Dù lệch múi giờ so với Việt Nam nhưng chị chưa bỏ một buổi tập nào. Đó thực sự là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi".

Bên cạnh âm nhạc, sự sẻ chia kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả là điểm được ekip dụng công tạo dấu ấn của chương trình. Dù không gặp mặt trực tiếp nhưng khán giả có thể giao lưu và tham gia các trò chơi âm nhạc trực tuyến cùng nghệ sĩ. Để có thể thực hiện nội dung này, ekip đã phải đầu tư nền tảng công nghệ, cũng như tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo một số game hấp dẫn, thú vị, mang ý nghĩa đặc sắc.

Sau buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, chương trình thu hút được số tiền ủng hộ là 300 triệu đồng, riêng vợ chồng diva Thu Phương còn đóng góp 100 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền gây quỹ được trong tập 2 sẽ được dùng để mua các gói nhu yếu phẩm trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

M.C