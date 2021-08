Thanh niên Bình Phước tặng 113 tấn thực phẩm đến TPHCM, Bình Dương

Dân trí Từ giữa tháng 7 đến nay, tuổi trẻ Bình Phước đã góp tặng 113 tấn nông sản, nhu yếu phẩm đến các vùng dịch ở TPHCM và Bình Dương.

Nhiều ngày nay, anh Đậu Viết Năng cùng nhóm bạn luôn tất bật để phân chia 5 tấn thực phẩm mà Tỉnh đoàn Bình Phước gửi tặng cho bà con TPHCM, thành 750 phần quà.

Công việc vất vả nhất thời điểm này là chở quà đến các gia đình ở khu cách ly và nhà trọ (400 hộ quận Bình Thạnh, 350 hộ quận 8). Mỗi lần đi đều phải vượt qua nhiều chốt kiểm tra nên di chuyển mất nhiều thời gian.

Bà con khó khăn ở vùng dịch vui mừng khi nhận những món quà từ người dân Bình Phước.

Anh Năng quê ở Hà Tĩnh, hiện tạm trú ở TP Thủ Đức. Dịch Covid-19 ảnh hưởng khiến việc kinh doanh nhôm kính của anh phải tạm dừng. Trong giai đoạn này, anh cùng nhóm bạn tham gia vận động nguồn lực, thực phẩm ở các nơi, rồi bỏ công sức chuyển đến những hộ gia đình khó khăn vì dịch.

"Rau xanh phải cấp tốc đem cho ngay trong chiều tối để không bị héo. Còn mì gói, sữa, gạo và củ, quả sẽ phân ra để những ngày kế tiếp đem trao tới từng hộ dân", anh Năng chia sẻ.

Theo anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, đây là những chuyến xe thuộc chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước triển khai. Từ giữa tháng 7 đến nay, tuổi trẻ Bình Phước đã góp tặng 113 tấn nông sản, nhu yếu phẩm đến các vùng dịch ở TPHCM và Bình Dương.

Để có số tặng phẩm này, các đoàn cơ sở đã vận động gia đình, người quen có nông sản thu hoạch và góp lại. CLB xe bán tải Bình Phước sẽ đảm trách thu gom phần lương thực này tại các đơn vị cơ sở về điểm tập kết.

Người dân Bình Phước thu hái rau xanh để gửi tặng TPHCM, Bình Dương.

Thanh niên huyện Bù Đăng (Bình Phước) thu hoạch quả trao tặng người dân vùng dịch.

CLB xe bán tải Bình Phước hỗ trợ tập kết rau củ quả.

Sau khi tập trung đủ lượng hàng, xe bưu chính sẽ vận chuyển đến TPHCM, Bình Dương. Tại các vùng dịch, các nhóm thanh niên tình nguyện như anh Năng tiếp nhận, phân chia và chở đến tặng từng hộ gia đình khó khăn.

Anh Trần Quốc Duy chia sẻ, mỗi chuyến xe nghĩa tình đều được kết nối đưa đến điểm có nhiều khu cách ly, nơi trọ tập trung đông bà con khó khăn.

Chẳng hạn như chuyến xe thứ 7 do anh Năng phân phối tại quận 8 và Bình Thạnh (TPHCM); Chuyến xe thứ 6 mang theo hơn 3,8 tấn rau, củ, quả đã hướng về huyện Phú Giáo, TP Dĩ An và TP Thuận An (Bình Dương); Chuyến xe thứ 5 gồm 10 tấn lương thực chia đều cho Sài Gòn và Bình Dương…

Tại các địa phương tiếp nhận, Tỉnh đoàn Bình Phước đều được sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện địa phương như nhóm của anh Năng.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, từ đầu mùa dịch thứ 4 đến nay, cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã vận động hơn 9 tỷ đồng từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chung sức hỗ trợ phòng chống dịch, phối hợp triển khai 29 "chuyến xe nghĩa tình" đến TPHCM và Bình Dương.

