Cú tát của Will Smith: "Đó là cách đàn ông bảo vệ vợ"

Sự việc Will Smith - nam diễn viên đoạt giải Oscar đánh người dẫn chương trình Chris Rock ngay trên sóng truyền hình trực tiếp đang khiến toàn thế giới xôn xao. Nguyên nhân của hành vi đánh người được lý giải là do Chris Rock đã có những lời lẽ xúc phạm mái đầu trọc của Jada - vợ Will Smith.

Tuy đã rõ nguồn cơn sự việc nhưng dư luận vẫn đang tranh cãi dữ dội về cú tát của Will Smith dành cho Chris. Người ủng hộ Smith cho rằng đó là hành động thể hiện bản lĩnh đàn ông, dám đứng ra bảo vệ khi vợ bị xúc phạm công khai. Phía phản đối khẳng định rằng bạo lực ở bất kỳ trường hợp nào cũng sai.

Cú tát của Will Smith dành cho Chris Rock đang là chủ đề bàn luận khắp thế giới (Ảnh chụp màn hình).

Đó là cách đàn ông bảo vệ vợ

Bình luận về sự việc này, anh Hoàng Anh Tú (từng được biết đến với cái tên anh Chánh Văn - chuyên gia tư vấn trên báo Hoa Học trò) có bài viết. Dân trí xin trích:

"Nữ diễn viên Mandy Moore viết trên trang cá nhân: "Bạo lực chưa bao giờ là bằng chứng thể hiện tình yêu. Đó là một ý tưởng nguy hiểm và được dùng để biện minh cho bạo lực bấy lâu nay. Làm ơn hãy suy nghĩ kỹ về điều đó".

Đúng! Bạo lực chưa bao giờ là bằng chứng thể hiện tình yêu. Người ta không thể nhân danh tình yêu để đánh một ai đó vì xúc phạm tới tình yêu của họ. Nó thật trẻ trâu và kém trưởng thành. Văn minh và trưởng thành không ai làm thế cả. Nhưng Will Smith làm đúng. Bởi đây là lần thứ 2 Chris Rock lấy Jada, vợ Will Smith ra làm trò gây cười. Anh ta lôi một người đang bệnh ra để "phục vụ cho công việc của mình".

Jada, vợ của Will Smith đang gặp một căn bệnh rụng tóc, một MC chuyên nghiệp không ai làm thế. Và hôm qua, Will Smith trở thành người hùng. Một người chồng bảo vệ vợ mình, bảo vệ tình yêu của mình. Chris Rock hôm qua xứng đáng bị trừng phạt vì gây hài trên nỗi đau của người khác, đó là hài bẩn.

Anh sẽ làm gì khi vợ mình bị xúc phạm? Tôi nghĩ mình cũng như Will Smith, kể cả yếu hơn kẻ xúc phạm vợ mình, tôi cũng sẽ dùng nắm đấm thay vì cây bút, dù cây bút là lợi thế của tôi. Không phải tôi đang cổ súy bạo lực. Mà chỉ đơn giản, đó là cách mà tôi nghĩ mọi người đàn ông cần phải dùng nó bảo vệ người thân yêu của mình nếu như coi vợ mình là Tổ quốc của mình vậy.

Không phải thế sao, Tổ quốc bắt đầu từ Gia đình kia mà, đúng không? Chúng ta thù ghét chiến tranh, nhưng chúng ta không thể để kẻ khác tấn công vào đất nước của mình mà mình không làm gì cả, mình trông chờ vào người khác bảo vệ mình hay mình nói "cực lực lên án" cả. Không! Không bao giờ!

Tôi nghĩ rằng không chỉ đàn ông đâu, cả phụ nữ cũng vậy. Tôi từng chứng kiến vợ mình nổi điên lên khi có kẻ gây nguy hiểm đến con mình. Nhiều phụ nữ cũng sẵn sàng tất tay nếu ai đó xúc phạm hoặc gây tổn hại đến gia đình của họ, con cái của họ. Tất nhiên, tôi không ủng hộ những cuộc đánh ghen vì đó là cuộc giành giật, trả đũa chứ chẳng phải bảo vệ gì sất. Chẳng thể giữ chồng kiểu đó được.

Bạo lực là xấu. Nhưng bất bạo lực trước cái xấu thì cũng chẳng phải là hành động đẹp đẽ gì cho cam. Nếu hôm qua, Will Smith đứng lên cãi nhau tay đôi với Chris Rock hoặc viết đơn tố cáo Chris Rock, người rơi lệ và đau đớn nhất có lẽ là Jada. Và nếu không phải là 1 cú đấm, Chris Rock có lẽ sẽ tiếp tục dùng căn bệnh rụng tóc của Jada cho màn tấu hài kế tiếp của anh ta".

Qua bài bình luận trên, có thể thấy rằng anh Hoàng Anh Tú ủng hộ mạnh mẽ đối với động cơ hành động của Will Smith, nhưng vẫn lên án bạo lực là xấu.

Will Smith xin lỗi

Về phía, Will Smith, nam tài tử cũng vừa mới có một bài viết công khai đăng trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung xin lỗi người bị hành hung là Chris Rock cùng các khán giả về hành vi bạo lực.

Will Smith viết: "Bạo lực dưới mọi hình thức của nó đều độc hại và có tính hủy diệt. Hành vi của tôi tại Lễ trao giải Oscar đêm qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được.

Những trò đùa với tôi là một phần của công việc, nhưng một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách xúc động.

Tôi muốn công khai xin lỗi bạn, Chris. Tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm, những người sản xuất chương trình, tất cả những người tham dự và tất cả những người đang theo dõi trên toàn thế giới. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Williams và gia đình King Richard của tôi. Tôi vô cùng hối hận vì hành vi của mình đã làm vấy bẩn những gì đã từng là một hành trình tuyệt đẹp đối với tất cả chúng ta".