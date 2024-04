Con gái Minh "Nhựa" xách túi Hermès tiền tỷ, mang bầu vẫn đi giày cao gót

Ngày 6/4 vừa qua, cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền tổ chức đám cưới tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Hôn lễ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.

Một trong những khách mời có mặt từ sớm là vợ chồng con gái đại gia Minh "Nhựa" - Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, SN 1999) và Tâm Nguyễn. Cặp đôi trẻ diện trang phục đơn giản, thể hiện sự đồng điệu.

Joyce Phạm diện mẫu váy suông từ thương hiệu Việt, có chi tiết cổ tay phối lông tăng sự kiêu kỳ, nữ tính. Cô hoàn thiện trang phục cùng trang sức ngọc trai, nhẫn kim cương cùng túi xách Hermès Kelly Himalaya.

Joyce Phạm và chồng Tâm Nguyễn tại đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền (Ảnh: @joyce.pham1106, Valentino).

Theo SCMP đưa tin hồi tháng 7/2023, đây là chiếc túi xách hiếm nhất trên thế giới, có mặt trong tủ đồ của những nhà sưu tập Hermès tâm huyết nhất. Cái tên "Himalaya" xuất phát từ da cá sấu sông Nile được nhuộm theo cách tạo ra độ sáng dần dần, tốn thời gian và vẫn là một bí mật được bảo vệ cẩn thận.

Một số ý kiến cho rằng, bộ váy của Joyce Phạm nổi bật hơn cả cô dâu. Song cô cho biết, dress code (quy định trang phục) ra sao thì cô làm theo vậy. Trong thiệp mời cưới, khách đến dự được yêu cầu diện trang phục theo tông màu xanh navy, be hoặc ghi.

Mẫu túi xách Hermès Kelly Himalaya của Joyce Phạm được đánh giá rất hiếm, có giá tiền tỷ (Ảnh: @joyce.pham1106).

Sở hữu chiều cao khiêm tốn, con gái đại gia Minh "Nhựa" đi đôi giày cao gót Garavani Tan-go Platform Pump của Valentino, có giá 2.200 SGD (hơn 40,7 triệu đồng). Phần đế trước dày 5,5cm, còn gót sau giúp người trải nghiệm tăng thêm 15,5cm.

Với sự hỗ trợ đắc lực của đôi cao gót, chiều cao của Joyce Phạm được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo lắng khi thấy cô diện giày cao gót trong lúc đang mang bầu lớn.

Có chiều cao khiêm tốn, Joyce Phạm sở hữu nhiều mẫu giày cao gót với kiểu dáng khác nhau (Ảnh: @joyce.pham1106).

Trước đó, trong đám cưới của MC Kiều Ngân và ca sĩ Tronie Ngô, Joyce Phạm cũng diện đôi cao gót này cùng bộ váy dài, ôm gọn vào cơ thể. Cô cũng nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân về phong cách thời trang mẹ bầu, không ngại diện những đôi giày có đế độn cao.

Không chỉ Joyce Phạm, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My - cũng nhận về ý kiến tương tự khi đi đến dự đám cưới Quang Hải. Trên trang cá nhân, Hải My chia sẻ tin nhắn của người hâm mộ: "Chị My ơi, mong chị hạn chế đi cao gót nhé ạ, chứ nhìn xót quá".

Người đẹp sinh năm 2001 trả lời: "Không biết em có nhầm không chứ đôi guốc chị đi có 4-5cm thôi, siêu thấp, có quai nên rất chắc chân (chồng My đi cùng My nữa). Mọi người yên tâm nha".

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chụp ảnh cùng vợ chồng Joyce Phạm - Tâm Nguyễn tại đám cưới Quang Hải (Ảnh: @joyce.pham1106).

Tại buổi tiệc, Hải My và Văn Hậu cùng diện trang phục màu ghi. Trong khi Văn Hậu mặc vest bảnh bao, Hải My lựa chọn áo dài giá hơn 2,8 triệu đồng từ thương hiệu Việt. Cô kết hợp thêm túi xách Lady Dior có giá từ 145 triệu đồng và đi giày cao gót Louis Vuitton, có giá hơn 20 triệu đồng.