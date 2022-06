Cô giáo, chiến sĩ công an trẻ có số lần hiến máu hơn một nửa tuổi đời

Cô giáo vừa dạy giỏi, vừa nhiệt tình hiến máu tình nguyện

Cô Nguyễn Thị Ngoan (giáo viên trường THCS thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị) năm nay 38 tuổi nhưng đã có 24 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

"Tôi coi đây là việc làm mang tính nhân đạo cao cả và có ý nghĩa hết sức to lớn về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tấm lòng nhân đạo nên tôi đã nhiệt tình tham gia hiến máu", cô Ngoan chia sẻ về việc tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ năm 2002, khi còn đang học tại trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng, cô Ngoan đã xung phong đi đầu trong phong trào hiến máu và vận động được nhiều đoàn viên của lớp cùng tham gia.

Khi về dạy ở trường THCS Phú Lộc, cô Ngoan tiếp tục xung phong đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Cô coi đây là việc làm thường xuyên, bởi "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", từ đó phong trào hiến máu ở trường phát triển mạnh, sôi nổi hơn và càng nhiều tình nguyện viên tham gia.

"Tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện nhiều hơn nữa để góp phần cứu chữa bệnh nhân", cô Ngoan khẳng định.

Với số lần hiến máu hơn nửa tuổi đời, cô Nguyễn Thị Ngoan đã được nhận khen thưởng từ cấp huyện, tỉnh đến Trung ương. Không chỉ nhiệt tình hiến máu, cô Ngoan còn nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Trung úy công an 28 tuổi có 20 lần tham gia hiến máu

Với tuổi đời chỉ mới 28 tuổi nhưng Trung úy Lê Nguyễn Đăng Khoa (công tác Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Sóc Trăng) đã có đến 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

"Sau mỗi lần hiến máu, em cảm thấy tự hào bởi những giọt máu của mình đã góp phần cứu chữa bệnh được nhiều người", Khoa chia sẻ.

Cơ duyên tham gia hiến máu của anh Khoa bắt đầu còn ngồi trên ghế trường THPT năm 2012, đến nay khoảng 10 năm. Lần hiến máu đầu tiên, anh Khoa cho biết mặc dù khá hồi hộp nhưng với suy nghĩ hiến máu là cứu người nên anh đã vượt qua tất cả, lâu dần hiến máu đã trở thành thói quen.

Mỗi khi có phong trào phát động hiến máu nhân đạo, anh Khoa đều tham gia, có năm anh hiến máu đến 3 lần. Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, anh Khoa còn tích cực tuyên truyền, vận động được hàng chục người là cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.

"Tôi sẽ tiếp tục hiến máu bởi lượng máu chưa bao giờ là đủ khi còn có nhiều bệnh nhân đang cần máu trong cấp cứu và điều trị", anh Khoa tâm sự.

Thiếu tá Đặng Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết mỗi khi Đoàn Công an tỉnh tổ chức hiến máu cũng như các hoạt động khác, Trung úy Lê Nguyễn Đăng Khoa đều tham gia với cái tâm và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Điển hình như trước đó vào khoảng 21h30 ngày 24/3/2020, anh Khoa phát hiện một người phụ nữ có ý định nhảy cầu Khánh Hưng (thuộc phường 2, TP Sóc Trăng) tự tử. Anh đã dừng xe lại hỏi thăm, tiếp cận và kéo người phụ nữ khỏi lan can cầu, giữ lại và điện thoại báo Công an Phường 2 đến can thiệp, cứu sống chị.