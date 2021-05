Cơ bụng 6 múi đẹp như tạc tượng của chiến sĩ công an 9x tỉnh Thái Bình

Phương châm lớn nhất trong anh ở vai trò một người chiến sĩ công an đó là "trọng dân, gần dân, có mặt khi dân cần". Ngọc Tú cho biết: "Mình cảm thấy nếu được sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng công an làm gì cũng sẽ thuận lợi. Đơn giản như thời gian gần đây, Bộ Công an đang tập trung thực hiện đề án 896 đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân bằng việc cấp căn cước công dân có gắn chíp. Đề án này nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân nên người dân hết sức ủng hộ, và đến đăng ký làm căn cước công dân đầy đủ, đúng giờ".