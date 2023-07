Cha đẻ "Flex đến hơi thở cuối cùng" khẳng định sẽ không bán nhóm

Thời gian gần đây, một hội nhóm trên Facebook có tên "Flex đến hơi thở cuối cùng" trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng. Nhóm được thành lập từ cuối tháng 5 và tới ngày 7/7 mới được nhiều người biết đến. Sau một tuần, số thành viên nhanh chóng tăng lên tới con số một triệu thành viên.

Việc "gia tăng lực lượng" này đến từ nội dung, chủ đề độc đáo của nhóm. Theo đó, các bài đăng đều có nội dung khoe mẽ, thể hiện bản thân nhưng không khiến những thành viên khác cảm thấy khó chịu. Trái lại, chúng thường mang màu sắc hài hước, được đón nhận một cách tích cực, vui vẻ.

Đứng sau nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" chỉ có một mình Đặng Hữu Thịnh (SN 1994, quê Đà Lạt).

Thực tế, Hữu Thịnh còn là người sáng lập của nhiều hội nhóm/trang nổi tiếng khác trên mạng xã hội như "Trường người ta", "Why So Serious", "Bao lâu chia tay"…

Cộng đồng "Flex đến hơi thở cuối cùng" liên tục đạt được những con số ấn tượng (Ảnh: Chụp màn hình).

Hữu Thịnh bày tỏ với phóng viên Dân trí: "Hiện tại, riêng "Flex đến hơi thở cuối cùng" chỉ có một mình tôi thành lập. Các hội nhóm/trang khác đều có một số bạn quản lý khác hỗ trợ để vận hành. Các quy tắc trong mỗi hội nhóm đều được áp dụng giống nhau".

4 năm trước, Thịnh đã có ý tưởng tạo ra "hội thích khoe" trên Facebook. Tuy nhiên, anh cảm thấy thời điểm đó chưa phù hợp và những nội dung đăng tải có thể gây phản cảm, khó chịu tới nhiều người. Đến ngày 24/5 vừa qua, anh mới quyết định lập nhóm.

Chàng trai Đà Lạt cho biết: "Từ quan sát cá nhân, tôi thấy Việt Nam có nhiều người trẻ rất tài giỏi. Nhưng kỳ thực, chưa có nơi nào để họ thoải mái chia sẻ những thành tích đạt được.

Vì thế, tôi mong muốn trong hội nhóm này, họ có thể truyền sự lạc quan cũng như động lực cố gắng tới nhiều người khác".

Chân dung chủ kênh "Flex đến hơi thở cuối cùng" (Ảnh: FBNV).

Với kim chỉ nam khi làm nghề là "mang niềm vui và năng lượng tích cực đến mọi người", Hữu Thịnh luôn tập trung vào ý tưởng mình tạo ra và không nghĩ đến việc cạnh tranh với đối thủ.

Để được người dùng trên mạng xã hội đón nhận, anh cố gắng tạo ra những nội dung sạch, nhân văn và nói "không" với nội dung tiêu cực, phản cảm.

9X cũng khá bất ngờ khi số lượng thành viên tăng nhanh đến vậy và những người trong nhóm luôn hưởng ứng nội dung bài đăng. Ngoài ra, trong nhóm còn có nhiều thành viên nổi tiếng như Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Hoàng Dũng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung… cũng không ngại "bắt trend" (xu hướng).

Vì thế, công việc hiện tại của đội ngũ quản trị viên hỗ trợ khá bận rộn khi hàng ngày phải tiếp nhận rất nhiều bài viết. Bản thân Thịnh đóng vai trò định hướng và kiểm soát để mang nội dung hay đến mọi người.

Để đạt được thành quả như hiện tại, Hữu Thịnh từng trải qua nhiều khó khăn như mất hết những hội nhóm/trang trên Facebook mà mình lập ra. Tuy nhiên, những thử thách này giúp anh có thêm kinh nghiệm khi làm truyền thông mạng xã hội.

"Với "cơn sốt" của "Flex đến hơi thở cuối cùng", tôi đã nhận được nhiều lời ngỏ ý muốn mua lại nhóm. Tôi đã không trả lời họ, bởi tôi muốn lan tỏa tinh thần tích cực này đến tất cả mọi người", Thịnh khẳng định.