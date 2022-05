Cảm nhận trái chiều của Gen Z về Doctor Strange 2

Sự trở lại mạnh mẽ của MCU

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness xoáy sâu vào những biến đổi, hỗn loạn và tâm lý khi có sự xâm lấn giữa các vũ trụ mà khởi nguồn là cuộc truy đuổi của Wanda để bắt và đánh cắp sức mạnh của America Chavez - thiếu nữ có năng lực du hành đa vũ trụ. Để ngăn cản ham muốn tàn độc đó, Doctor Strange đã kề cận bảo vệ America và liên tục cùng cô bé bị cuốn vào đa vũ trụ, kéo theo hàng loạt cuộc chiến và những màn đấu phép.

Chính thức ra rạp từ ngày 4/5, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất trong năm 2022 tính tới thời điểm hiện tại. Doctor Strange 2 cũng vượt Captain Marvel (2019), trở thành phim riêng về một siêu anh hùng có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) tại Việt Nam.

Khán giả xếp hàng chờ mua vé xem Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (Nguồn: Galaxy Link).

Khắp các cụm rạp trên cả nước, khán giả xếp hàng dài mua vé, các suất chiếu luôn kín chỗ, hiện tượng sau một năm mới lặp lại kể từ khi Bố già ra rạp vào tháng 3 năm ngoái.

Với tốc độ "oanh tạc" phòng vé Việt Nam như hiện tại, Doctor Strange 2 được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua mức doanh thu của Avengers: Infinity War năm 2018 với vị trí cao thứ 2 chỉ sau Avengers: Endgame (2019).

Mới mẻ, lôi cuốn

Marvel vừa có nước đi mạo hiểm nhưng phần nào đó khai mở hướng đi mới mẻ, độc đáo cho dòng phim siêu anh hùng quen thuộc khi thêm vào yếu tố kinh dị. Doctor Strange 2 chính là phát súng đầu tiên châm ngòi và mở đường cho MCU tiến sâu hơn vào dòng phim kinh dị và nhuốm màu đen tối.

Cẩm Tú (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Trong Doctor Strange 2, khán giả không bị hù dọa bởi ma quỷ hay những tên giết người khát máu, mà sự kinh dị của bộ phim đến từ màu phim tối tăm, những vết nứt vũ trụ kỳ lạ, các nhân vật ở những thế giới khác nhau với tạo hình kỳ quái, những chiều không gian bị bóp méo khiến cơ thể con người vặn vẹo hay nứt toác một cách ghê rợn.

Bên cạnh đó, Doctor Strange 2 cũng xuất hiện nhiều cảnh bạo lực hơn các bộ phim MCU khác. Nếu các bộ phim siêu anh hùng khác là đánh đấm, cháy nổ thì bộ phim do Raimi đạo diễn tập trung vào sự tàn bạo của từng cá nhân, những nhân vật bị chẻ đôi, rơi từ trên cao xuyên qua cành cây hay cái chết kỳ quặc khiến người xem giật mình. Tuy nhiên, những cảnh bạo lực hay kinh dị đủ sức làm khán giả giật mình nhanh chóng được cân bằng bởi tình tiết gây cười.

Việc mạnh dạn thực hiện hình ảnh siêu anh hùng vốn tiếp cận đông đảo khán giả nhỏ trước đây bằng nhãn cấm trẻ em dưới 13 tuổi cũng đủ chứng minh tham vọng mở rộng sự sáng tạo, đổi mới của Marvel lớn đến nhường nào".

Phương Lan (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Dù đã là thế mạnh, nhưng không thể không dành lời khen cho công nghệ CGI, các kỹ thuật dàn dựng và thiết kế bối cảnh hoành tráng khiến người xem khó mà rời mắt. Từng chi tiết sử dụng phép thuật, mở và du hành qua các vũ trụ đến những lần đối đầu nảy lửa của các nhân vật được trau chuốt rất kĩ và công phu. Những cú máy xoay, nghiêng đột ngột, thu phóng và góc quay theo ngôi thứ nhất khiến các cảnh trông vừa lạ, vừa tạo cảm giác kịch tính.

Song song đó, các hiệu ứng âm thanh cực đã được lồng ghép chuẩn xác kéo người xem từ chiều không gian này sang chiều không gian khác, vũ trụ này qua vũ trụ khác, kích thích thính giác và khơi gợi cảm xúc của khán giả khi theo dõi".

Một điểm khác tạo nên sức hấp dẫn của Doctor Strange in the Multiverse of Madness là dàn diễn viên khách mời đông đảo. Nhờ thuyết đa vũ trụ, êkíp dễ dàng đưa nhiều nhân vật quen thuộc với người hâm mộ vào phim, không cần lo lắng đến tính logic hay ảnh hưởng lớn tới mạch truyện chính của toàn Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Chưa thực sự "đã"

Doctor Strange 2, không chỉ tập trung vào một mình Strange nữa mà phim còn có sự tham gia của phù thủy quyền năng Wanda Maximoff, cô gái có năng lực dịch chuyển giữa các chiều không gian America Chavez khiến hình ảnh, nội dung và cả mạch diễn biến phim trở nên hỗn loạn. Nhân vật chính Stephen Strange có phần lép vế so với vai phụ Scarlet Witch quá đậm nét. Các siêu anh hùng mới cũng chỉ thoáng qua, không để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ.

Minh Quân (Thanh Trì, Hà Nội) cũng đồng tình với quan điểm trên: "Tiết tấu phim nhanh, các tình tiết phim khá lộn xộn, có những phân đoạn chưa được khai thác sâu mà giải quyết hời hợt, chóng vánh. Nếu không theo dõi đầy đủ các series của loạt phim này, người xem sẽ khá rối trí khi phải ghi nhớ nhiều sự kiện bất chợt nổ ra mà không rõ nguyên nhân, hay một vài nhân vật tự nhiên xuất hiện.

Bộ phim cũng chưa có cao trào rõ ràng mà dàn trải, chưa đẩy cảm xúc người xem lên. Nếu không phải là người thực sự quan tâm, tập trung cao độ và chú ý đến từng tiểu tiết thì sẽ dễ bị bỏ lỡ những phần nội dung hay của Doctor Strange 2".

Minh Hiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng: "Doctor Strange 2 chưa khắc họa được cảm xúc của những cuộc hội ngộ đa vũ trụ, không có người giữ vai trò chủ chốt lôi cuốn người xem; những nhân vật phản diện được mong chờ lại xuất hiện quá sớm và biến mất một cách nhanh chóng, nhạt nhẽo. Những đa vũ trụ mà Doctor Strange lướt qua cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, hào nhoáng nhưng cũng chớp nhoáng, không thể đọng lại trong đầu. Mặc dù là một bộ phim khá, nổi bật trong khoảng 2 năm gần đây nhưng Doctor Strange 2 chưa thực sự "đã". Mình mong chờ nhiều hơn ở bộ phim đình đám này".

Ngay từ sản phẩm ra mắt năm 2016, Doctor Strange đã chứng minh thế giới của mình tách biệt với phần còn lại của MCU, không chỉ bởi vì anh là phù thủy, mà còn là yếu tố mãn nhãn, nghiêm túc và đậm tính thẩm mỹ về hình ảnh, âm thanh và cốt truyện.

Thế nhưng phần 2 của Doctor Strange lại phần nào trở về với một bộ phim MCU đơn thuần: những miếng hài lúc hiệu quả lúc không cùng dàn cameo tràn ngập, tất cả chỉ để khán giả có thể vỗ tay, hò hét trong vài giây rồi kết thúc chóng vánh, không để lại nhiều ấn tượng.

Kết lại

Bất cứ bộ phim hay tác phẩm nghệ thuật nào khi công chiếu đều phải đối mặt với những lời khen chê của khán giả. Doctor Strange in the Multiverse of Madness còn có những tranh cãi xoay quanh nội dung phim, nhưng không thể phủ nhận sự đổi mới, sáng tạo của đội ngũ sản xuất phim đã đem đến một "làn gió mới" đối với dạng phim siêu anh hùng.

Dù thành công của tác phẩm có phần do quảng bá rầm rộ và "ăn theo" chuỗi phim trước đó nhưng hình ảnh cùng nội dung độc đáo cũng là sức hút lớn khó lòng chối cãi. Giới chuyên gia dự đoán, bộ phim sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới và doanh thu phòng vé sẽ tiếp tục tăng hơn nữa trong thời gian tới.