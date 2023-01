Bạn trẻ "hái ra tiền" nhờ các công việc làm thêm dịp cuối năm

Kiếm tiền triệu chỉ trong vài ngày

Thời điểm Tết Nguyên đán đến gần, nhu cầu chụp ảnh kỷ niệm theo chủ đề ngày Tết của các bạn trẻ và gia đình tăng cao. Vì thế, nếu có kỹ năng chụp ảnh tốt, bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ công việc chụp ảnh Tết.

Chia sẻ về vấn đề này, Nguyễn Nhật Thiên (sinh viên năm 3 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM) cho biết: "Vào thời điểm cuối năm, mình thường nhận các công việc liên quan đến chụp ảnh, quay phim, hoặc các công việc liên quan đến thiết kế đồ họa cho những khách hàng cần trong dịp Tết".

Nhật Thiên trong lúc chỉnh sửa ảnh cho khách hàng (Ảnh: NVCC).

"Những ngày sát Tết sẽ là những ngày mình bận rộn nhất, bởi lẽ cuối năm ai cũng muốn đầu tư mọi thứ chỉn chu nhất để chuẩn bị cho mình một cái Tết thật trọn vẹn. Do vậy, vào những ngày này đòi hỏi mình phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý nhất có thể để hoàn thành được hết tất cả công việc với chất lượng tốt nhất", Thiên tâm sự.

Nhật Thiên cũng tiết lộ thêm: "Cùng một công việc, nhưng vào dịp này thu nhập của mình nhận được cao hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Ví dụ ngày thường một sản phẩm thiết kế đồ họa chỉ nhận được khoảng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, nhưng trong dịp cận Tết này giá sẽ rơi vào khoảng từ 800.000 đồng đến một triệu đồng cho một sản phẩm thiết kế".

Vì tính chất công việc nên năm nay Nhật Thiên dự tính rằng ngày 29 âm lịch mới bắt đầu về quê đón Tết. "Mình ráng nán lại Sài Gòn đến 29 Tết để làm việc với mong muốn kiếm thêm một số tiền để sắm sửa đồ dùng trong gia đình, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, tươm tất nhất để có thể đón một cái Tết thật ấm cúng bên gia đình".

Một buổi làm việc tại studio của Nhật Thiên (Ảnh: NVCC).

Phạm Thanh Phúc (sinh viên năm 2 - ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM) thổ lộ: "Là một sinh viên học ngành năng khiếu, ít nhiều mình cũng có khả năng ở lĩnh vực nghệ thuật. Chính vì vậy, vào mỗi dịp Tết, mình thường sẽ nhận việc điêu khắc dưa hấu (để bày Tết hoặc làm quà biếu) theo yêu cầu của các chủ sạp dưa nhằm kiếm thêm thu nhập".

Theo như chia sẻ, công việc điêu khắc dưa mang lại một nguồn thu khá cao cho Thanh Phúc vào mỗi dịp Tết. "Với công việc này thì mình thường sẽ làm trong hai ngày là 28 và 29 âm lịch. Trong hai ngày này mình có thể kiếm được từ 2 đến 5 triệu đồng, đổi lại mình phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức.

Vì tiền lương tính theo số lượng sản phẩm nên mình phải bắt đầu công việc từ 6h sáng đến 22h tối để đảm bảo được hiệu suất. Hơn nữa, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉnh chu nên mọi công đoạn của mình đều không được phép sai sót, vì đối với mỗi sản phẩm khắc lỗi mình đều phải bồi thường lại cho khách đặt hàng", Phúc thổ lộ.

Tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng các công việc thời vụ

Cuối năm là thời điểm rất nhiều công ty, trung tâm thương mại tổ chức các sự kiện, tiệc tất niên… Đây cũng chính là cơ hội để các bạn trẻ đăng ký làm các công việc như MC, nhân viên PG, cộng tác viên tổ chức sự kiện và một số công việc liên quan.

Đang nhận làm PG (nữ tiếp thị) và khán giả tại một số sự kiện ở TPHCM, Phan Kim Ngân (sinh viên năm 2 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM) cho hay: "Trước khi về quê ăn Tết, mình có tranh thủ đăng ký làm PG và khán giả của một số sự kiện trên địa bàn thành phố.

Công việc này thì không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, mình chỉ cần chú ý đến ngoại hình sao cho chỉn chu và phù hợp là được. Đối với công việc làm PG thì nhiệm vụ của mình tương tự như nhân viên tiếp thị hoặc đôi khi tham gia vào đội ngũ lễ tân tại các sự kiện. Còn với công việc làm khán giả thì mình chỉ cần ngồi nghe đến khi sự kiện kết thúc là được".

Từng làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê vào năm trước, Ngân cảm thấy công việc hiện tại đỡ vất vả hơn nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, thu nhập lại không ổn định bằng vì không phải ngày nào cũng nhận được việc làm.

Bạn Nguyễn Ngọc Hoài An (sinh viên năm 2 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM) chia sẻ: "Mình đang nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực MC - voice talent (người có chất giọng hay), content creator (người sáng tạo nội dung) và editor (biên tập viên). Nhìn chung, công việc của mình cũng không quá vất vả vì chủ yếu là làm việc tại nhà. Mình chỉ đến tòa soạn hoặc địa điểm ghi hình trực tiếp khi cần thiết.

Do mình làm freelancer nên mức thu nhập cũng không quá ổn định, tuy nhiên, vào dịp cận Tết này thì mức thu nhập của mình tương đối cao do nhận được nhiều công việc hơn so với bình thường".

Hoài An trong một buổi làm MC cho một sự kiện (Ảnh: NVCC).

Hoài An dự định sẽ ở lại đến gần sát Tết mới về. Một phần do lịch thi của trường gần sát Tết, phần nữa là An muốn ở lại để tranh thủ kiếm thêm tiền trước khi về quê đón Tết.

Đang là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Kinh tế TPHCM, cuối năm nay, bạn Nguyễn Mạnh Phúc lựa chọn công việc làm nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Chia sẻ về công việc, Mạnh Phúc cho rằng làm nhân viên phục vụ khá vất vả nhưng mức lương nhận được lại chưa thật sự tương xứng với công sức phải bỏ ra. Tuy nhiên, để kiếm được một công việc phù hợp với bản thân là điều không dễ dàng, nhất là vào thời điểm cận Tết như hiện tại. Do đó, Phúc quyết định vẫn tiếp tục gắn bó với công việc này.