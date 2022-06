Áp lực phải chủ động trong hẹn hò khiến nam giới tổn thương

Sau đây là chia sẻ của nhà văn Natalie Tan xoay quanh chuyện hẹn hò, được chia sẻ trên Channel News Asia.

Mọi người vẫn mặc định đàn ông nên là người chủ động trong việc hẹn hò (Ảnh: iStock).

Khi bình đẳng giới trở thành tiêu chuẩn được mong đợi, ngày càng nhiều phụ nữ theo đuổi sự thăng tiến trong công việc và chính trị. Nhiều người là những phụ nữ nhiệt thành, nhận thức được giá trị của bản thân và những gì mình mang lại.

Song khi nói đến chuyện hẹn hò thì mọi thứ bỗng thay đổi. Nhiều người bạn của tôi - những phụ nữ độc lập, có năng lực - đã tìm đến gặp tôi, thắc mắc lý do người họ thương thầm vẫn chưa nhắn tin hay hỏi thăm một lời.

Hóa ra, đa số đàn ông và phụ nữ vẫn tin rằng các chàng trai nên là người chủ động trong một mối quan hệ. Theo một nghiên cứu năm 2022 của ứng dụng hẹn hò Bumble, 87% người trưởng thành được hỏi ở Singapore tin rằng nam giới được kỳ vọng là bên dẫn dắt chuyện hẹn hò, trong khi chỉ có 7% nói phụ nữ nên làm vậy.

Nói rộng hơn, 90% số người được hỏi đồng ý rằng có những kỳ vọng khác nhau về cách một người nên cư xử như thế nào trong các mối quan hệ lãng mạn, tùy thuộc vào bản dạng giới của họ.

Chuẩn mực hẹn hò

Năm 11 tuổi là lần đầu tiên tôi nghe bài hát Love Story của Taylor Swift. Nó đã in sâu trong tâm trí tôi về một đám cưới cổ tích, khiến tôi mơ mộng suốt thời niên thiếu.

Những bài hát nhạc Pop như thế, cùng với vô số bộ phim về công chúa Disney, tiểu thuyết vui nhộn đã củng cố sự thụ động của phụ nữ và quyền tự quyết của nam giới trong việc hẹn hò.

Các chuyên gia hẹn hò đã dạy chúng tôi cách để cư xử phù hợp. The Rules: Time-Tested Secrets For Capturing The Heart Of Mr Right xuất bản năm 1995 và là cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Times năm 1996 cũng hướng dẫn một thế hệ phụ nữ không được nói chuyện trước với đàn ông (Quy tắc số 2) và hãy để họ dẫn dắt (Quy tắc số 7).

Mặc dù đã gần 30 năm kể từ khi xuất bản, cuốn sách này hiện vẫn nhận được lượng lớn người theo dõi. Các tác giả hiện cung cấp dịch vụ tư vấn và chia sẻ câu chuyện trên Facebook, chẳng hạn: "Khi nhắn tin lại cho một chàng trai, hãy luôn sử dụng ít từ ngữ hơn đối phương. Hãy bí ẩn, đừng chia sẻ quá nhiều, đặc biệt là những bức ảnh".

Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng bằng cách cố gắng trở nên nữ tính, khoác lên mình "tấm áo choàng" nhút nhát và dè dặt, một ngày nào đó người đàn ông của tôi sẽ đến và nói yêu tôi. Nhưng rồi tôi sớm nhận ra bản thân đã sai. Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ bởi sự thụ động của chính mình. Tôi không khiến cuộc trò chuyện thoải mái hơn, ngược lại, tôi khiến nó hời hợt, thiếu quan tâm.

Nhiều người trong chúng ta cảm thấy được tác hại của những chuẩn mực như vậy đối với bản thân và các mối quan hệ của chính mình. Theo nghiên cứu của Bumble, 81% người Singapore được hỏi cho biết vai trò giới khiến mọi người cư xử khác con người thật của họ và 79% nói vai trò giới khiến việc xây dựng các mối quan hệ bình đẳng trở nên khó khăn hơn.

Một mối quan hệ cần được xây đắp và vun vén từ cả hai phía (Ảnh: iStock).

Sau khi nghiên cứu các thói quen hẹn hò của nhiều thanh thiếu niên có trình độ đại học ở San Francisco, nhà xã hội học người Mỹ Ellen Lamont cho biết, các quy tắc hẹn hò bất bình đẳng đã tạo tiền đề cho sự bất bình đẳng giới trong các mối quan hệ hôn nhân, với việc phụ nữ phải đảm nhận nhiều việc nhà và chăm sóc con cái hơn.

Ở Singapore cũng tương tự. Theo cuộc khảo sát năm 2021 của Viện nghiên cứu chính sách, trong khi hầu hết người được hỏi không đồng ý rằng nam giới trở thành những nhà lãnh đạo chính trị hay điều hành doanh nghiệp giỏi hơn phụ nữ, thì 66,9% người đồng ý rằng "làm nội trợ cũng thỏa mãn như công việc được trả lương".

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng "sự phân chia lao động theo giới truyền thống vẫn diễn ra trong các gia đình khiến phụ nữ khó đạt được tiến bộ hơn".

Phá vỡ quy tắc thông thường

Một số phụ nữ cuối cùng cũng phát ngán với việc mình là những người thụ động trong hẹn hò và họ quyết định phá vỡ chuẩn mực thông thường.

Một người bạn của tôi hẹn một chàng trai đi chơi sau vài tuần trò chuyện. Chàng trai nói đùa về việc cô ấy đã cố gắng "cưa đổ" anh ta và hỏi liệu cô có "háo hức" kết hôn hay không. Anh ta thậm chí còn nói thêm rằng với vẻ ngoài hiện tại, cô ấy có đủ khả năng để đợi một người đàn ông đến chủ động "gõ cửa" trái tim.

Điều này cho thấy những phụ nữ chủ động đôi khi vẫn bị coi là đang tuyệt vọng. Và khi bị từ chối, cô ấy có thể nghĩ rằng mình đã hành động không đúng và sẽ quay trở lại với quan niệm rằng cô nên đợi người kia chủ động, mặc dù đó có thể chỉ đơn giản là một trường hợp không phù hợp về tính cách.

Áp lực phải chủ động cũng khiến đàn ông cảm thấy bị tổn thương. Họ phải cố gắng dẫn dắt và rất khó để hiểu được cảm xúc thực sự của đối phương.

Hơn thế nữa, phụ nữ cũng rất dễ "ghosting" - đột ngột cắt đứt liên lạc hoặc biến mất khỏi các cuộc trò chuyện trực tuyến. Phụ nữ có xu hướng kén chọn hơn nam giới khi hẹn hò. Một cuộc khảo sát của Coffee Meets Bagel được công bố vào năm 2021 cho thấy, phụ nữ Singapore có trung bình 19 yêu cầu đối với bạn đời tương lai, trong khi nam giới có 15 yêu cầu.

Đừng chối bỏ cơ hội yêu đương

84% những người tham gia cuộc khảo sát của Bumble cho biết, sự bình đẳng và tôn trọng là điều quan trọng trong các mối quan hệ.

Khi tuân theo những quy tắc được xem là quá mức, phụ nữ có thể tự mình tước đi những trải nghiệm mà họ có thể trân trọng. Trong một mối quan hệ, vai trò của hai người là như nhau, chỉ cần có sự phù hợp thôi.

Không ai muốn bị rập khuôn và che đậy con người thật của mình. Vậy tại sao chúng ta phải giới hạn bản thân trong những "vai diễn" lỗi thời và từ chối cơ hội đến với tình yêu?