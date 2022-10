75% Gen Z ở Mỹ thích làm việc từ xa, các công ty phải đồng ý linh hoạt

So sánh ở cùng độ tuổi lao động (từ 20-24 tuổi) tỷ lệ không có việc làm ở Gen Z là 7.4 %, thấp hơn so với Gen X và Gen Y dù họ chiếm tỷ lệ cao hơn trong thị trường lao động với 78% và 75% (Ảnh: The Economist).