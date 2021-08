5 đề tài xuất sắc của sinh viên đồng giải Nhất hội thi Kinh tế lượng

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc "Kinh tế lượng và ứng dụng" lần thứ 6 do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính phối hợp tổ chức được triển khai vừa trao giải thưởng cho những người chiến thắng.

Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, các phần mềm tin học để góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên trong các nhà trường.

Qua hội thi hằng năm, đã có nhiều đề tài được hoàn thiện và công bố ở các Hội thảo quốc gia, quốc tế, được nhận đăng trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành uy tín. Sinh viên trưởng thành từ Hội thi được các doanh nghiệp đánh giá cao sau khi tốt nghiệp ra trường. Kỹ năng và kết quả nghiên cứu định lượng từ Hội thi giúp tăng chất lượng hồ sơ học tập của sinh viên. Nhiều sinh viên đã được các chương trình thạc sĩ uy tín ở nước ngoài chấp nhận với mức học bổng cao và phát huy được năng lực nghiên cứu khoa học của mình.

Hội thi lần thứ 6 tiếp tục diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, điều kiện và phương thức học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên trong các nhà trường đều bị ảnh hưởng. Dù vậy, Hội thi vẫn thu hút 111 đề tài đến từ 26 trường đại học, học viện và cao đẳng trên toàn quốc tham dự.

Một điểm khác biệt của Hội thi năm nay, đối tượng dự thi không là sinh viên năm cuối. Bởi mục tiêu của Ban tổ chức là tạo sân chơi để định hướng sinh viên tham gia vào hoạt động khoa học ngay từ những năm đầu.

Từ đó, có nhiều sinh viên năm thứ nhất, thứ hai tham gia với những chủ đề nghiên cứu đơn giản nhưng thể hiện được phương pháp và logic nghiên cứu khoa học. Các đề tài dự thi đã chú trọng nhiều hơn đến lựa chọn mô hình, xử lý dữ liệu, nhận diện và đối chứng kết quả với lý thuyết và thực tiễn.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay có nhiều đề tài lĩnh vực Data Mining và nhiều đề tài được đặt hàng từ doanh nghiệp…

Hội thi đã chọn được 67 đề tài vào vòng sơ khảo; 8 đề tài được lựa chọn báo cáo tranh giải nhất của Hội thi. Kết quả, Ban tổ chức trao 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 15 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

5 đề tài được trao giải Nhất tại Hội thi "Kinh tế lượng và ứng dụng" :

1. "Thái độ chấp nhận của người dùng Đà Nẵng đối với dịch vụ y tế di động (MHEALTH)", nhóm sinh viên Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thùy, Lê Trần Phương Trúc (ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng).

2. "Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của cổng thanh toán trực tuyến ngân lượng", nhóm tác giả Hoàng Gia Linh, Tô Minh Phương, Hoàng Thu Phương (Học viện Tài chính).

3. "Đánh giá hiệu quả chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng và ứng dụng xây dựng trang web gợi ý giao dịch cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM", nhóm tác giả Hoàng Thụy Vân Khánh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Thu Phương (ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TPHCM).

4. "Maximal predictability portfolio optimization in US and Vietnam stock market", nhóm tác giả Huỳnh Tấn Vũ, Hồ Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Hưng Quang Khải, Trần Hoàng Phi (ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM).

5. "Chỉ số thông tin Entropy và bài toán định giá: Cơ hội kiểm nghiệm từ tác động của dịch Covid-19 lên thị trường chứng khoán, nhóm tác giả Võ Văn Trình, Đỗ Khánh Linh, Doãn Thùy Tiên, Nguyễn Hà My, Lê Thị Hồng Hạnh (ĐH Kinh tế Quốc dân).