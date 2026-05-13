Quản lý thị trường Lạng Sơn trả lại 80kg ve sầu khô cho chủ hàng

Chiều 13/5, một cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 (Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) cho biết, chủ của 80kg xác ve sầu khô đã đến làm việc với cơ quan chức năng và cung cấp các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dược liệu nói trên.

Qua thẩm định, đối chiếu các tài liệu lực lượng chức năng xác định hồ sơ cơ bản đáp ứng quy định nên lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục bàn giao, trả lại toàn bộ 80kg xác ve sầu khô cho chủ hàng.

"Khi chủ hàng cung cấp hồ sơ hợp lệ, chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô dược liệu, lực lượng chức năng sẽ hoàn tất thủ tục trả lại hàng. Số ve sầu khô này được chủ hàng thu mua từ người dân ở Sơn La", vị cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 nói.

Số ve sầu khô thời điểm bị tạm giữ (Ảnh: Khánh Linh).

Trước đó, vào sáng 10/5, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh (tỉnh Lạng Sơn), Đội Quản lý thị trường số 1 (Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách giường nằm 46 chỗ mang biển kiểm soát 26B-003xx do ông N.N.L. (trú Sơn La) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 bao tải, tổng trọng lượng 80kg, chứa xác ve sầu sấy khô, còn gọi là thuyền thoái.

Theo Quản lý thị trường Lạng Sơn mặt hàng này là nguyên liệu làm thuốc, thuộc danh mục 11 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 của Bộ Y tế về thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe trình bày nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ Sơn La về Lạng Sơn nhưng không xuất trình được giấy tờ.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

"Thời điểm kiểm tra, lái xe đã liên lạc với chủ lô hàng nhưng không liên lạc được, cũng không xuất trình được giấy tờ nên chúng tôi đã lập biên bản, tạm giữ lô hàng", vị cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 thông tin.