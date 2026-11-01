Nhận tin vui, nữ chủ tịch chi hơn 500 triệu đồng thưởng “nóng” công nhân

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện hàng trăm công nhân tại một nhà máy ở TPHCM được thưởng tiền mặt, mỗi người 1 triệu đồng cùng phần quà 12kg gạo, để chia sẻ niềm vui khi nữ chủ tịch công ty được trao danh hiệu Tiến sĩ danh dự từ một trường đại học của Mỹ.

Được biết, nữ doanh nhân nói trên là bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).

Công nhân được thưởng 1 triệu đồng, 12kg gạo để chia sẻ niềm vui khi chủ tịch công ty nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ lòng biết ơn người lao động

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Lê Hải Liễu cho biết tháng 10 vừa qua, bà đã sang Mỹ để nhận bằng công nhận và sắc phong Tiến sĩ danh dự trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh và Phát triển doanh nghiệp bền vững.

Danh hiệu do Hội đồng Giáo sư và Hội đồng Khoa học của International American University (IAU) trao tặng trong khuôn khổ "Diễn đàn Khoa học và Kinh tế Toàn cầu 2026".

Trước khi bước vào thương trường, bà Liễu từng có 3 năm phục vụ trong quân ngũ. Sau đó, bà tốt nghiệp xuất sắc và được giữ lại làm giảng viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Sau 2 năm tu nghiệp tại Đức, năm 1993, bà trở về nước, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Bà Lê Hải Liễu nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Liễu cho hay thời còn là giảng viên, bà từng ấp ủ ước mơ trở thành tiến sĩ. Tuy nhiên, sau khi du học trở về và chuyển sang hoạt động kinh doanh, bà đành gác lại dự định này vì không còn đủ thời gian và tâm trí theo đuổi con đường học thuật.

"Đó là một điều tiếc nuối đối với tôi. Vì vậy, khi nhận được lời đề nghị tham gia xét chọn danh hiệu Tiến sĩ danh dự, tôi rất bất ngờ lẫn vui mừng. Tôi xem đây là một cách khác để thực hiện ước mơ còn dang dở từ thời trẻ", bà chia sẻ.

Với nữ doanh nhân, danh hiệu này là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những đóng góp, những bài học kinh nghiệm và thành tựu trong hơn 30 năm điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, bà cho rằng bản thân không thể có được sự ghi nhận ấy cũng như những kết quả ngày nay nếu thiếu sự chung sức của tập thể nhân viên văn phòng, công nhân, cán bộ và những người đã đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nữ chủ tịch chi hơn 500 triệu đồng thưởng "nóng" cho người lao động sau khi nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất phát từ sự trân trọng đối với những đóng góp của người lao động, ngay khi trở về nước, bà Liễu quyết định chi hơn nửa tỷ đồng thưởng nóng cho hơn 500 công nhân viên.

Mỗi người nhận 1 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà gồm 12kg gạo, như lời chia sẻ niềm vui và tri ân những người đã đồng hành cùng bà trong hành trình phát triển doanh nghiệp.

Người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp

Bà Liễu tự hào cho biết đến nay công ty vẫn có những nhân sự gắn bó hơn 30 năm, từ những ngày đầu doanh nghiệp thành lập.

Nhớ lại thời điểm mới lập nghiệp, bà kể công ty khi ấy chỉ là một cơ sở sản xuất gia đình với vài chục công nhân. Sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, trở thành công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán và thu hút vốn đầu tư từ nhiều quỹ nước ngoài.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Liễu cho rằng con người là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Bà Lê Hải Liễu tự hào chia sẻ có nhiều người lao động đã gắn bó với đơn vị hơn 30 năm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những kỷ niệm khiến bà Liễu nhớ nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Khi đơn hàng khan hiếm, sản xuất đình trệ, thay vì sa thải nhân sự hay cắt giảm giờ làm, bà viết thư kêu gọi người lao động cùng hiến kế duy trì hoạt động doanh nghiệp.

Đáp lại, nhiều nhân viên, công nhân tự nguyện không nhận lương một ngày trong tuần nhưng vẫn đảm bảo công việc, đồng thời chủ động tìm cách tiết kiệm chi phí để giúp công ty vượt khó.

"Lúc đó, tôi rất xúc động và biết ơn khi nhân viên chủ động đồng hành với doanh nghiệp. Nhờ có người lao động, công ty mới vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy", bà Liễu kể.

Đến giai đoạn Covid-19, khi doanh nghiệp một lần nữa đối mặt với nhiều thách thức, bà Liễu vẫn quyết tâm không sa thải nhân sự, đảm bảo trả lương đầy đủ theo quy định của Nhà nước, kể cả trong thời gian công ty phải đóng cửa nhiều tháng.

Sau giai đoạn Covid-19, dù hoạt động sản xuất chưa thực sự khởi sắc, bà vẫn quyết định tăng lương cho người lao động. Thời điểm đó, nhiều doanh nghiệp còn chật vật trả lương, thậm chí nợ lương công nhân, nên quyết định này khiến người lao động không khỏi bất ngờ.

"Hay tin này, công nhân làm việc hăng say hơn trước. Nhờ vậy năng suất lao động tăng nhanh, giá trị mà công ty thu được còn lớn hơn phần chi phí tăng thêm để trả lương", bà Liễu chia sẻ.

Ban đầu, bà chỉ mong người lao động vơi bớt khó khăn sau thời gian dài thu nhập bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, năng suất cải thiện nhanh chóng vượt ngoài kỳ vọng. Với bà, điều đó cho thấy khi doanh nghiệp chủ động trao niềm tin, người lao động có thể đáp lại bằng những đóng góp lớn hơn.

Không chỉ quan tâm đến việc làm và thu nhập, bà Liễu còn tìm cách hỗ trợ công nhân ổn định cuộc sống, tích lũy tài sản và vượt qua những biến cố cá nhân.

Từ hơn 20 năm trước, nhận thấy nhiều công nhân dù dành dụm trong thời gian dài vẫn khó mua nhà, mua đất hoặc tích lũy tài sản có giá trị lớn, thậm chí chật vật khi có việc cấp bách cần tiền xoay xở ngay, bà quyết định lập quỹ cho người lao động vay vốn không tính lãi. Người vay hoàn trả dần thông qua hình thức khấu trừ vào lương.

Bên cạnh đó, bà cũng nhiều lần đứng ra kêu gọi, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không may gặp biến cố hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Doanh nghiệp còn có các chính sách hỗ trợ riêng đối với lao động nữ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ.

Về thu nhập, ngoài tiền lương, người lao động còn được thưởng năng suất hằng tháng nếu hoàn thành kế hoạch sản xuất. Bà Liễu cũng đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân của người lao động ít nhất 10% mỗi năm.

Theo bà, việc được tin tưởng và ghi nhận sẽ tạo thêm động lực để người lao động nỗ lực, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, bà Liễu cũng cho rằng người lao động cần được tạo điều kiện để phát triển bản thân, nâng cao năng lực và không bị tụt lại trước những thay đổi ngày càng nhanh của môi trường làm việc.

Không chỉ chú trọng thu nhập và phúc lợi, bà Liễu còn quan tâm đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng để người lao động thích ứng với những thay đổi trong công việc. Gần đây, công ty tổ chức các buổi đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời khuyến khích người lao động ứng dụng kiến thức mới vào công việc và đời sống.

Với bà, học tập không chỉ dành cho người trẻ hay những người giữ vị trí quản lý. Người lao động ở bất kỳ vị trí nào cũng cần thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thị trường.

Theo nữ doanh nhân, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động không nên chỉ dừng lại ở việc thuê sức lao động và trả lương. Khi doanh nghiệp quan tâm đến đời sống, thu nhập và cơ hội phát triển của nhân viên, người lao động sẽ có thêm niềm tin, trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển.

"Tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp", bà Liễu chia sẻ.