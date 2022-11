Vụ cắt giảm hơn 5.300 công nhân: Công ty hỗ trợ 2 triệu đồng/người

Ngày 10/11, ông Par Yeon Ho - Tổng giám đốc Công ty TNHH An Giang Samho (Khu Công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) ký thông báo về việc hỗ trợ cho công nhân nằm trong danh sách cắt giảm.

Theo thông báo, công ty sẽ hỗ trợ cho mỗi công nhân nằm trong danh sách cắt giảm 2 triệu đồng.

Đối tượng được hưởng là những người có tên trong danh sách cắt giảm công ty đã công bố, kể cả người lao động làm việc dưới 12 tháng đã thôi việc sau khi nhận thông báo.

Tổng giám đốc Công ty TNHH An Giang Samho có thông báo về việc hỗ trợ 2 triệu đồng cho những công nhân nằm trong danh sách cắt giảm (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ngoài ra, Công ty TNHH An Giang Samho sẽ không cắt giảm hợp đồng các trường hợp thai sản, phụ nữ có con nhỏ dưới 12 tháng, mẹ đơn thân, cha đơn thân, người có sổ hộ nghèo. Đồng thời sẽ giữ lại một lao động thuộc trường hợp cha con, mẹ con, chị em ruột, anh em ruột, vợ chồng.

Đối với những lao động 40 tuổi trở lên đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 10 tháng trở lên thì công ty sẽ cho người lao động tiếp tục làm việc đến khi đủ 12 tháng.

Cùng ngày, Liên đoàn lao động tỉnh An Giang phát đi thông báo hỗ trợ 500.000 đồng cho những công nhân thuộc diện bị Công ty TNHH An Giang Samho cắt giảm.

Bên ngoài Công ty TNHH An Giang Samho (Ảnh: Nguyễn Hành).

Như Dân trí thông tin trước đó, do ảnh hưởng nặng nề của lạm phát, suy thoái kinh tế, số lượng đơn hàng sụt giảm, Công ty TNHH An Giang Samho đã có văn bản gửi đến cơ quan chức năng về kế hoạch thu hẹp sản xuất, bố trí lại lao động để duy trì sản xuất, đồng thời đính kèm phương án sử dụng lao động.

Theo đó, tháng 10-12, công ty sẽ tạm hoãn hợp đồng lao động 1.700-3.200 công nhân mỗi tháng; không tái ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) 646 người lao động hết hạn HĐLĐ trong tháng 11,12. Ngoài ra, công ty sẽ chấm dứt HĐLĐ khoảng 2.734 lao động làm việc dưới 12 tháng

Dự kiến đến tháng 12, số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và cắt giảm tại công ty khoảng 5.365 người.

Ngay sau đó, ngành chức năng tỉnh An Giang vào cuộc, tổ chức nhiều cuộc đối thoại với lãnh đạo Công ty TNHH An Giang Samho. Công ty trên đã ghi nhận lại những đề xuất, kiến nghị của ngành chức năng tỉnh An Giang và công nhân lao động, như: không cắt giảm lao động thuộc hộ nghèo, mẹ đơn thân, thai sản và vợ chồng cùng làm công nhân sẽ được giữ lại một người,…

Công ty cam kết đến ngày 11/11 sẽ có câu trả lời chính thức với ngành chức năng và người lao động. Tuy nhiên, trong cuộc họp diễn ra vào ngày 10/11, lãnh đạo công ty đã thống nhất hỗ trợ 2 triệu đồng cho những công nhân bị cắt giảm.