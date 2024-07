Vợ bụng bầu vượt mặt quặn thắt nghe tin chồng tử nạn trong hầm lò

Chia sẻ với đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm hỏi, chia buồn chiều 30/7, đại diện gia đình công nhân Vũ Văn Hiệp - một trong 5 công nhân của Công ty Than Hòn Gai (Quảng Ninh) tử nạn - cho biết, hoàn cảnh của nam công nhân rất khó khăn. Căn nhà đang sinh sống ở huyện Ninh Giang, Hải Dương cũng là của ông bà ngoại cho mượn.

Anh Hiệp là thợ lò bậc 5/5, có hơn 20 năm công tác tại Công ty Than Hòn Gai. Vợ anh là chị Hà Thị Thu trước đây làm công việc giao hàng. Tuy vậy, từ khi mang bầu con thứ ba, chị phải nghỉ việc để đảm bảo sức khỏe.

Bố mẹ đẻ của anh Hiệp đã mất từ lâu. Chị Thu quẩn quanh ở nhà với vườn vải, ao cá, làm công việc tự do để tiện chăm sóc cho gia đình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời có mặt tại gia đình anh Vũ Văn Hiệp để thăm hỏi và chia buồn (Ảnh: Văn Quân).

Trước cú sốc, nỗi mất mát tột cùng này, chị vẫn không tin nổi mình đã mất đi người chồng, các con đã mất đi người cha. Ngay tuần trước, anh Hiệp còn về thăm vợ con và tính toán sẽ nghỉ hưu sớm để về cùng vợ làm việc, chăm sóc gia đình. Song sự cố này khiến anh dang dở dự định, bỏ lại vợ cùng con thơ.

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bắc - Trưởng ban Tài chính làm trưởng đoàn đã kịp thời có mặt tại gia đình anh Vũ Văn Hiệp để thăm hỏi và chia buồn.

Tại buổi thăm hỏi, ông Bắc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến chị Hà Thị Thu cùng các thành viên trong gia đình và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương này.

Đoàn cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình để đảm bảo các quyền lợi và hỗ trợ trong quá trình xử lý các vấn đề hậu sự. Thay mặt đoàn công tác, ông Bắc cũng đã trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho gia đình anh Hiệp.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân; và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu/gia đình.

Trước đó, vào 22h10 ngày 29/7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24 mức -110 vỉa 12 thuộc Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (Giai đoạn I), Công ty Than Hòn Gai - TKV, TP Hạ Long, Quảng Ninh nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố khiến 5 công nhân tử vong, trong đó có anh Vũ Văn Hiệp.

