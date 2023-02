Trồng chơi vú sữa hoàng kim, không ngờ "ăn thiệt", thu lãi trăm triệu

Vài năm trở lại đây thị trường thích những giống cây lạ, nhà vườn cũng nhạy bén, không ngại thử nghiệm, nắm bắt cái mới. Một trong những giống cây lạ làm nên thành công ở miền Tây là vú sữa hoàng kim, có nguồn gốc từ Đài Loan.

Dù xuất hiện cách đây không lâu, vú sữa hoàng kim đã trở thành giống cây mới với nhiều tiềm năng. Loại quả này từng khiến mọi người nhầm lẫn với quả lê ki ma vì ngoại hình quá giống.

Ông Tuấn trồng xen vú sữa hoàng kim trong vườn sầu riêng. Ban đầu chỉ định trồng chơi vì thấy giống cây mới lạ nhưng sau 1 năm trồng, ông thu lãi bất ngờ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gần 3 năm trước, ông Mai Văn Tuấn (62 tuổi, ngụ tại huyện Phong Điền, Cần Thơ) mua 100 nhánh vú sữa hoàng kim ở Bến Tre về xen canh trong vườn sầu riêng sau nhà. Trồng mới một năm, cây vú sữa đã cho trái, năng suất rất ấn tượng.

"Ban đầu chỉ nghĩ trồng chơi vì thấy giống mới, vườn còn trống nên tôi xen các nhánh vú sữa hoàng kim xung quanh các liếp sầu riêng. Dù không chăm sóc nhiều nhưng cây phát triển rất tươi tốt. Vú sữa cho thu hoạch quanh năm, chỉ mùa mưa mới ít đậu trái. Từ lúc ra hoa đến khi trái chín mất khoảng 2,5 tháng", ông Tuấn nói.

Một quả vú sữa hoàng kim to bằng bàn tay (Ảnh: Bảo Kỳ).

Quan sát thực tế tại vườn, những gốc vú sữa hoàng kim của ông Tuấn trồng sai trĩu quả, trái to gấp 2-3 lần vú sữa khác. Ông Tuấn cho hay, trong vườn của ông có trên 50 gốc cho trái "khủng", mỗi trái nặng từ 500-900g.

"Có thể do được ươm từ hạt nên vú sữa chỗ tôi trồng cho trái đặc biệt to. Dù quả to hay nhỏ cũng đều chỉ có một hạt, thịt thơm, ngọt, chất lượng đồng đều", lão nông U70 nói.

Vú sữa Hoàng Kim có một núm nhỏ hình chóp nhọn phía dưới, vỏ mỏng màu vàng tươi, cùi trong. Về mùi vị, quả có mùi hương đặc trưng của vú sữa pha lẫn hương xoài hoặc hương sữa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thời gian canh tác, ông Tuấn đã thu hoạch 2 vụ trái, năng suất trên 500kg/vụ, giá bán dao động từ 40.000-100.000 đồng/kg, tùy thời điểm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Mai Thanh Toàn (con trai ông Tuấn) là người phụ trách việc tìm đầu ra cho vú sữa hoàng kim. Anh Toàn cho biết, thời điểm trước, vú sữa hoàng kim bán rất chạy, lần thu hoạch nào cũng đều không đủ hàng giao cho thương lái. Giờ có nhiều người trồng hơn nên thị trường "chững" lại nhưng vú sữa hoàng kim vẫn được ưa chuộng vì giống lạ.

"Tiền mua cây giống khoảng 10 triệu đồng, sau vụ đầu tiên, gia đình tôi đã thu hồi vốn và còn có lãi. Lợi nhuận từ 100 gốc vú sữa trong vườn đều trên 100 triệu đồng/năm. Mỗi ngày vườn đều có trái thu hoạch lai rai nên luôn có đồng ra đồng vào", anh Toàn tiết lộ.