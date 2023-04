Tình trạng tai nạn lao động tại TPHCM cao nhất nước

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2022. Theo đó, trong thời gian này, cả nước xảy ra 7.718 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), tăng 1.214 vụ so với năm 2021 làm 7.923 người bị nạn (tăng 1.265 người so với năm 2021).

Số vụ TNLĐ chết người là 720 vụ (giảm 29 vụ). Số người chết vì TNLĐ là 754 người, giảm 32 người. Số người bị thương nặng là 1.747 người, tăng 162 người.

Chỉ riêng khu vực có quan hệ lao động, thiệt hại về vật chất do TNLĐ xảy ra năm 2022 là trên 14.117 tỷ đồng (tăng khoảng 10.163 tỷ đồng so với năm 2021). Số tiền này bao gồm chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương...

Ngoài ra, TNLĐ còn gây ra thiệt hại về tài sản trên 268 tỷ đồng (tăng khoảng 250 tỷ đồng so với năm 2021); tổng số ngày nghỉ do TNLĐ là hơn 143.000 ngày (tăng khoảng 27.000 ngày so với năm 2021).

Đáng chú ý, TPHCM là địa bàn dẫn đầu nhiều chỉ số trong các thống kê về TNLĐ.

Năm 2022, trên địa bàn TPHCM xảy ra 803 vụ TNLĐ với 832 người bị nạn, chỉ thấp hơn Đồng Nai (1655 vụ, 1671 người bị nạn).

Tuy nhiên, số vụ TNLĐ chết người trên địa bàn thành phố lại cao nhất cả nước (83 vụ) và số người chết vì TNLĐ cũng dẫn đầu (86 người).

Địa phương đứng thứ 2 về tai nạn lao động chết người là Hà Nội (42 vụ, 42 người chết). Kế đó là Bình Dương (38 vụ, 41 người chết).

Trong năm 2022, các cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ đề nghị khởi tố 22 vụ TNLĐ thì có đến 20 vụ xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Trong số 20 vụ tai nạn nghiêm trọng đề nghị khởi tố tại TPHCM có 7 vụ xảy ra trong năm 2021, 1 vụ xảy ra trong năm 2020, đến năm 2022 mới có kết luận TNLĐ và đề nghị khởi tố; còn lại đều là các vụ xảy ra trong năm 2022.