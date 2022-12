Tin "thánh nổ", nhiều người vay nợ, cắm sổ đỏ để chạy việc

Ông H., công tác tại một cơ quan nhà nước ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) có em gái tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng không tìm được việc làm. Nghe người quen giới thiệu Nguyễn Văn Hòa (42 tuổi, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) quen biết rộng, có thể "giúp" nên ông H. tìm cách liên hệ.

Hòa giới thiệu mình có người nhà, người thân làm lãnh đạo ở tỉnh, có thể giúp em ông H. vào biên chế một trường mầm non gần nhà, cứ yên tâm. Tin tưởng Hòa, ông H. đã đưa tổng cộng 300 triệu đồng để người này "chạy việc" cho em gái. Sau khi nhận tiền, Hòa hướng dẫn ông H. hoàn thiện hồ sơ, trực tiếp mang đến phòng nội vụ huyện để nộp, phần "ngoại giao" đích thân Hòa sẽ lo.

Bước đầu công an chứng minh Nguyễn Văn Hòa đã lừa đảo 8 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng bằng hình thức "chạy việc" (Ảnh: H. Đức).

Tiền đã giao nhưng quá thời gian hẹn, không thấy em gái có thông báo đi làm, ông H. nhiều lần hỏi thì Hòa đưa ra đủ lý do để lấp liếm. Nghi ngờ bị lừa, ông H. đòi lại tiền, Hòa hứa hẹn rồi tìm cách trốn tránh, cắt liên lạc.

"Ông H. là một trong số nhiều nạn nhân đường dây lừa chạy việc của Nguyễn Văn Hòa mà Công an huyện Con Cuông đang điều tra. Bước đầu chúng tôi làm rõ, bằng hình thức lừa chạy việc, Nguyễn Văn Hòa đã chiếm đoạt 1 tỷ 150 triệu đồng của 8 bị hại, chủ yếu ở các huyện miền núi như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn", nguồn tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết.

Theo thông tin công an cung cấp, Nguyễn Văn Hòa từng có thời gian dài lái xe cho một cơ sở chuyển phát nhanh ở huyện Kỳ Sơn. Đi nhiều nơi, Hòa lân la làm quen được với nhiều người. Nhận thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân các huyện miền núi lớn nên Hòa nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng lên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng tìm hiểu thông báo tuyển dụng của các trường mầm non, tiểu học ở các huyện rồi "bắn" thông tin mình quen biết rộng, có thể "chạy việc".

Đội cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Con Cuông thông báo ai là nạn nhân của Hòa, nhanh chóng liên hệ để được giải quyết.

"Người dân "khát" việc làm, lại thiếu thông tin nên khi giới thiệu người có thể giúp liền bấu víu. Nhiều nạn nhân của Hòa bán trâu bò, cắm sổ đỏ vay nợ để đưa tiền cho đối tượng. Thậm chí có người nộp hàng trăm triệu đồng, chưa xin được việc nhưng vẫn giới thiệu cho anh em, bạn bè nhờ Hòa "chạy việc" với hi vọng có được một suất biên chế ở các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện", điều tra viên Đội cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Con Cuông thông tin.

Nguyễn Văn Hòa bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức chạy việc từ năm 2018. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân vì xấu hổ và vì hi vọng có thể đòi lại được tiền nên không đến cơ quan tố cáo, vô tình để đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người khác. Nạn nhân mới nhất của Hòa là hai chị em họ ở một huyện miền núi. Từ tháng 8, hai người này đã nộp 60 triệu đồng/người cho Hòa để nhờ xin việc vào một cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Sau khi nắm tình hình, xác minh thông tin, Công an huyện Con Cuông đã lập chuyên án đấu tranh. Chiều 27/12, công an bắt giữ Nguyễn Văn Hòa.

Bước đầu Hòa khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhưng không nhớ rõ bao nhiêu người, bao nhiêu tiền. Khám xét nơi ở của Hòa, công an phát hiện nhiều tin nhắn, tài liệu thể hiện đối tượng đang nợ tiền nhiều người. Hòa cho biết số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân dùng để chơi phường hụi hay đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ, mất trắng.

Quá trình làm việc với các bị hại, công an nhận định còn nhiều người khác là nạn nhân của Nguyễn Văn Hòa do người này giới thiệu người kia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa để tiếp tục điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".