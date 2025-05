"Tiêu tặc" lén phá vườn nhà dân, cắt dây đem bán giống

Ngày 12/5, ông Đỗ Xuân Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra việc người dân bị kẻ xấu lẻn vào rẫy cắt trộm dây hồ tiêu để làm giống.

Ông Hiếu nhận định, giống hồ tiêu tăng cao nên các "tiêu tặc" cắt trộm cây về chia đoạn bán cho các vườn ươm.

Hàng chục gốc tiêu của nông dân bị kẻ xấu cắt sát gốc để lấy dây giống đem bán (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền các chủ vườn ươm trên địa bàn không mua giống hồ tiêu của những người lạ, có biểu hiện khả nghi để góp phần ngăn chặn nạn trộm cắp dây hồ tiêu", ông Hiếu cho hay.

Trước đó, sáng 9/5, ông Trịnh Đình Thảo (50 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hòa Thắng) ra thăm rẫy, tá hỏa phát hiện hàng chục trụ tiêu của gia đình bị kẻ gian cắt trụi tận gốc.

Qua kiểm đếm có tổng cộng 46 trụ hồ tiêu của gia đình ông Thảo bị cắt, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Theo ông Thảo, kẻ gian chọn những gốc tiêu tầm 4 năm tuổi, đang sinh trưởng, phát triển tốt để cắt lấy thân chính.

"Nhìn vào hiện trường tôi nghi ngờ đây là hành vi cắt dây hồ tiêu để đem đi bán giống, do gần đây giá hồ tiêu gia tăng, kéo theo tiêu giống tăng giá, khan hàng. Tôi mong công an vào cuộc điều tra, xác định thủ phạm, xử lý nghiêm để bà con nông dân chúng tôi an tâm canh tác", ông Thảo nói.

Hành vi cắt trộm dây tiêu để bán giống gây thiệt hại nặng nề cho nông dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau sự việc, phía Công an xã Hòa Thắng đã đến khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Được biết, giá tiêu giống ở Đắk Lắk hiện ở mức rất cao, điển hình tiêu giống Vĩnh Linh và Tùng Linh có giá 50.000-70.000 đồng/cây, cao hơn năm trước khoảng 20.000 đồng/cây.