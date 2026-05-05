Bỏ việc văn phòng đi dọn chất thải thú cưng, người phụ nữ mua được nhà

Ở tuổi 45, Emma Garner, một người yêu động vật sống tại Wakefield, West Yorkshire (Anh), đã tìm được hướng đi mới sau khi rời bỏ công việc hành chính kéo dài 11 năm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ bảo hiểm.

Người phụ nữ tại Anh làm giàu nhờ nghề dọn phân chó (Ảnh: SWNS).

Năm 2014, cô bắt đầu khởi nghiệp với dịch vụ dọn chất thải thú cưng mang tên The Dog Poo Professionals. Ban đầu, đây chỉ là công việc làm thêm ngoài giờ. Đến năm 2016, Emma quyết định nghỉ hẳn công việc văn phòng để theo đuổi mô hình kinh doanh này toàn thời gian.

Sau thời gian dài gắn bó với nghề đặc biệt này, Emma cho biết lựa chọn táo bạo này đã mang lại cho cô kết quả ngoài mong đợi. Theo đó thu nhập hiện tại của cô cao gấp 4 lần so với mức lương cũ. Cô luôn kín lịch do phải phục vụ hàng trăm "khách hàng" đặc biệt mỗi tuần tại khu vực West Yorkshire và South Yorkshire.

Mức phí dịch vụ bắt đầu từ 14 bảng/tuần (tương đương khoảng 500.000 đồng) cho một con chó và tăng thêm 4 bảng (hơn 143.000 đồng) cho mỗi con tiếp theo.

“Công việc này đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó mang lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, gần như không có áp lực. Đó là điều mà tôi luôn mong muốn”, Emma chia sẻ.

Không chỉ cải thiện thu nhập, công việc này còn giúp cô đạt được sự ổn định tài chính và sở hữu căn nhà 4 phòng ngủ.

Theo Emma, lợi thế lớn nhất của cô là đã quen chăm sóc động vật từ trước nên không gặp nhiều trở ngại khi bắt đầu. Tuy nhiên, công việc cũng có những tình huống khó xử.

“Điều tệ nhất có lẽ là khi cỏ ở nhà khách hàng mọc quá cao, tôi sẽ phải mò mẫm để tìm chất thải chó. Đặc biệt là khi chó bị tiêu chảy, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều”, cô nói.

Ý tưởng kinh doanh đến với Emma một cách khá tình cờ khi cô đọc được một bài báo về một người đàn ông tại Mỹ làm dịch vụ tương tự. Ngay sau đó, cô đăng quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và nhanh chóng có khách hàng đầu tiên chỉ sau 10 phút.

Công việc đầu tiên là dọn một khu vườn lớn đã lâu không được xử lý.

“Lúc đó, tôi từng hoài nghi về quyết định của mình. Nhưng khi tôi bắt tay vào làm, mọi thứ không tệ như tưởng tượng”, Emma nhớ lại.

Từ một lựa chọn mang tính thử nghiệm, công việc dọn phân thú cưng đã trở thành bước ngoặt lớn, giúp Emma không chỉ thay đổi nghề nghiệp mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống.