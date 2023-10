Tài xế xe buýt nghỉ việc vì "đi cày" 5 tháng không có lương

Làm 5 tháng nhận lương 1 tháng

Ngày 28/10, anh T., một nhân viên từng làm việc tại Công ty Quảng An 1 - đơn vị vận hành một số tuyến xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng - cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đang nợ 4 tháng lương của người lao động.

"Tôi đã nghỉ việc từ tháng 9 vì không được trả lương, tiền đâu mà sinh hoạt", anh T chia sẻ.

Xe buýt của Công ty Quảng An 1 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước khi nghỉ việc, anh T. đã được công ty thanh toán lương tháng 4, còn lương từ tháng 5 đến lúc nghỉ việc vẫn "chưa thấy đâu".

Anh T. cho hay, những người còn đi làm tại công ty đã được trả lương tháng 5, nhưng tháng 6 trở đi thì chưa có.

Theo anh T., các tài xế tại công ty này đã nghỉ việc gần hết, chỉ còn khoảng 20 tài xế còn bám trụ lại để đòi lương.

"Có lương đâu mà làm, tháng nào cũng đình công, đòi tiền miết cũng chán rồi. Nếu vẫn trả lương thì anh em đi làm bình thường, không trả lương thì phải nghỉ thôi, đi làm mà cứ lấy tiền nhà ra tiêu thì đi làm gì", anh T. nói.

Bên cạnh đó, anh T. và nhiều người khác còn bị công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài.

Theo BHXH Đà Nẵng, Chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng đã nhiều lần bị thanh tra. Năm 2020, doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động với số tiền 3 tỷ đồng, bị xử phạt vi phạm hành chính 150 triệu đồng.

Đến nay, số tiền chậm đóng tiếp tục tăng lên hơn 11 tỷ đồng (bao gồm lãi chậm đóng hơn 2 tỷ đồng).

Sẽ chọn đơn vị có năng lực thay thế

Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết, qua theo dõi, đến ngày 20/10, công ty đã trả hết lương tháng 4 và 5 cho các nhân viên lái, phụ xe và nhân viên văn phòng.

Sở và các cơ quan liên quan đang tiếp tục theo dõi tình hình công ty này thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động của công ty.

Người lao động tại công ty Quảng An I nhiều lần đình công để đòi quyền lợi (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng thông tin thêm, trước thực trạng khó khăn của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1, Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đơn vị vận hành từ khâu nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí trợ giá kịp thời đúng thời hạn.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia giao thông bằng xe buýt thay thế phương tiện cá nhân, hỗ trợ xử lý nhanh các yêu cầu về bổ sung cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của công ty phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến năng lực tài chính của đơn vị.

Hiện nay, Sở cũng đang yêu cầu Công ty Quảng An khắc phục, duy trì dịch vụ để phục vụ nhu cầu của người dân; đồng thời, triển khai các bước để tiến hành đầu tư lại các tuyến xe buýt do Công ty Quảng An đang vận hành. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty trên (tháng 6/2024), Sở sẽ lựa chọn đơn vị đủ năng lực vào vận hành các tuyến xe buýt tại thành phố.