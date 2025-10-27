TADA mang chính sách chiết khấu 0% đến với tài xế Hà Nội

Sau khi xây dựng thành công cộng đồng tài xế ổn định tại TPHCM, nền tảng gọi xe quốc tế TADA sẽ mở rộng hoạt động ra Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mang đến giải pháp 0% chiết khấu trọn đời cho các đối tác tài xế.

Tháng 11, TADA sẽ có mặt tại Thủ đô (Ảnh: TADA).

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra một lựa chọn công bằng và bền vững hơn cho cộng đồng tài xế tại Thủ đô - những người luôn mong muốn được làm chủ cuốc xe và giữ trọn giá trị lao động của mình.

TADA mang mô hình 0% chiết khấu đến với Hà Nội (Ảnh: TADA),

Mô hình 0% mở ra hướng đi mới cho ứng dụng xe công nghệ

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2019, TADA khẳng định được vị thế khác biệt nhờ triết lý “chia sẻ công bằng” - tất cả thu nhập đều thuộc về đối tác tài xế, không chiết khấu.

Mô hình này giúp hàng nghìn đối tác tại TPHCM cải thiện thu nhập và gắn bó lâu dài với nền tảng. Tiếp nối thành công đó, TADA quyết định tiến ra Hà Nội - thị trường sôi động bậc nhất cả nước, nơi nhu cầu di chuyển và số lượng đối tác tài xế công nghệ luôn tăng trưởng mạnh.

Trung thành với chính sách 0% chiết khấu, TADA ngày càng được nhiều đối tác tài xế tin chọn (Ảnh: TADA).

Ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho người Việt Nam

TADA là nền tảng gọi xe có mặt tại nhiều quốc gia như Singapore, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Mỹ. Ở bất kỳ đâu, TADA cũng duy trì cùng một tôn chỉ: lấy đối tác tài xế làm trung tâm, xây dựng cộng đồng vận hành công bằng và cùng phát triển.

Đại diện truyền thông của TADA Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tài xế không chỉ là người thực hiện cuốc xe, mà là trái tim của nền tảng. Mục tiêu của TADA khi đến Hà Nội là cùng xây dựng một cộng đồng nơi tài xế được tôn trọng, được trao quyền làm chủ, và được nhận lại toàn bộ giá trị xứng đáng với nỗ lực của mình”.

Các đối tác tài xế của TADA luôn nhận được các hỗ trợ thực tế lẫn chương trình điểm thưởng hấp dẫn, tạo nên động lực làm việc tích cực (Ảnh: TADA).

Triết lý đó được thể hiện rõ trong từng chi tiết, từ chính sách không chiết khấu, cách tính giá cước, đến dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng và công bằng cho cả khách hàng lẫn đối tác. TADA hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái xe công nghệ công bằng, nơi tài xế và hành khách đều được hưởng lợi.

Chào Hà Nội với ưu đãi khởi động tháng 11 dành cho các đối tác tiên phong

Nhân dịp ra mắt tại Hà Nội, TADA triển khai chương trình ưu đãi dành cho các tài xế đăng ký sớm: Tặng thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng cho 500 tài xế đăng ký sớm nhất trong tháng 10 và 11 tại Hà Nội, thưởng 150.000 đồng sau 10 chuyến xe đầu tiên hoàn thành; tặng mũ và áo đồng phục TADA miễn phí.

TADA mang đến cơ hội trở thành tài xế tiên phong, được hỗ trợ truyền thông và nhận quà định kỳ từ công ty.

TADA mang đến chương trình đặc biệt cho các đối tác tài xế đăng ký sớm nhất tại Hà Nội (Ảnh: TADA).

Không chỉ giới hạn ở khuyến mãi, đây còn là lời tri ân của TADA dành cho những người đầu tiên đồng hành cùng thương hiệu trong giai đoạn mở rộng tại một khu vực mới.

TADA và những kỳ vọng phát triển mới tại Hà Nội

Sự xuất hiện của TADA tại Hà Nội diễn ra trong thời điểm ngành xe ôm công nghệ đang đối mặt nhiều biến động, từ giá xăng dầu đến các khoản phí nền tảng.

Việc một ứng dụng quốc tế lựa chọn đi theo hướng 0% chiết khấu không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn và tôn trọng giá trị thật của người lao động.

Chính sách 0% chiết khấu của DATA nhận được sự quan tâm của cộng đồng tài xế (Ảnh: DATA).

Đến với Hà Nội, TADA hướng đến xây dựng một hệ sinh thái xe công nghệ công bằng và nhân văn (Ảnh: TADA).

Với tiêu chuẩn quốc tế, mô hình nhân văn và cách tiếp cận thiết thực, TADA được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn mới cho hàng nghìn tài xế và người dùng tại Hà Nội.

Tháng 10, TADA mở đăng ký tài xế tại thủ đô, mở ra hành trình mới - nơi mỗi người lái xe có thể tự tin làm chủ tay lái và tương lai của mình.