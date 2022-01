Rơi từ cần cẩu cao hàng chục mét, nam công nhân tử vong

Ngày 17/1, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.H. (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 16/1, trong quá trình thi công cầu vượt Quốc lộ 48B, thuộc địa bàn xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), anh H. không may bị rơi từ cần cẩu có độ cao hàng chục mét xuống đất, bị thương nặng. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên đã không qua khỏi.

Được biết, cầu vượt nơi xảy ra vụ tai nạn lao động là một trong những hạng mục nằm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

"Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nam công nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã làm lễ đưa thi thể nạn nhân đi hỏa táng", vị lãnh đạo xã Quỳnh Hồng cho biết thêm.

Hiện, vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.