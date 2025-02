Ráo riết truy tìm manh mối vụ vườn "cây tỷ đô" bị chặt phá

Ngày 3/2, Công an xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, tìm manh mối vụ vườn sầu riêng của người dân bị chặt phá.

Theo lãnh đạo Công an xã Phúc Thọ, sau khi nhận tin trình báo của chủ vườn, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Vị này cho hay, vườn sầu riêng có camera an ninh nhưng hình ảnh được trích xuất không có thông tin về nghi phạm.

Sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Ty bị chặt phá (Ảnh: An Sinh).

Được biết, Công an xã Phúc Thọ đang xác minh thông tin về những mối quan hệ xã hội của chủ vườn, nắm bắt các mâu thuẫn trong cuộc sống để tìm manh mối.

"Chủ vườn không có hiềm khích, không có mâu thuẫn lớn nào trong cuộc sống nên việc khoanh vùng đối tượng khó khăn", lãnh đạo Công an xã Phúc Thọ thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ty, chủ vườn cho biết, có 50 gốc sầu riêng 4 năm tuổi của gia đình bị kẻ gian chặt lìa hoặc cưa quanh gốc, chết khô.

"Vườn cách nhà 5km nên tôi không thể thăm nom thường xuyên được. Cây bị chặt phá khiến gia đình thiệt hại khoảng 250 triệu đồng", ông Nguyễn Ty nói.

Theo ông Ty, trước đây gia đình trồng cà phê, mắc ca trên khu vườn. Để phát triển kinh tế, gia đình quyết định chuyển đổi sang trồng sầu riêng. Dự kiến, vườn cây cho thu quả bói vào năm 2025 và bắt đầu cho kinh doanh vào năm 2026.

Ông Nguyễn Ty bên cây sầu riêng may mắn chưa bị chặt phá (Ảnh: An Sinh).

Ông Nguyễn Ty chia sẻ: "Hiện nay vườn bị phá nham nhở nên gia đình không mặn mà chăm sóc các cây còn lại. Sắp tới chúng tôi sẽ lại chuyển qua trồng cà phê".

Trước đó, ngày 20/1, Công an xã Phúc Thọ nhận tin báo về việc vườn sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Ty bị kẻ gian chặt phá, hủy hoại. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định 50 trong tổng số 100 gốc sầu riêng trên vườn bị chặt hạ, cưa quanh gốc. Vụ việc khiến chủ nhà thiệt hại hàng trăm triệu đồng.