Quá áp lực với công việc, xin nghỉ trước tuổi có được hưởng lương hưu?

Năm 2022, tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu của lao động nam là 60 tuổi 6 tháng, lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng.

Gửi thông tin đến báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Thu An (52 tuổi, ngụ tại TPHCM) thắc mắc: "Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 27 năm. Gần đây, tôi thấy rất áp lực với công việc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì có được hưởng lương hưu hay không, mức lương hưởng là bao nhiêu".

Giải đáp thông tin trên, đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường là 60 tuổi 6 tháng, lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng, thay vì lần lượt 60 tuổi 3 tháng và 55 tuổi 4 tháng như trước đây.

Tùy trường hợp, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Người được nghỉ hưu sớm diện này gồm: lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề nặng nhọc, độc hại nằm trong danh mục quy định, người làm việc 15 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ 2022, số năm đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của lao động nam có sự điều chỉnh, muốn hưởng mức tối thiểu 45% phải đóng đủ 20 năm BHXH trở lên. Nếu muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75%, lao động nam cần đóng đủ Bảo hiểm xã hội từ 35 năm, tăng thêm một năm so với 2021.

Đối với nữ, để hưởng lương hưu ở mức tối thiểu 45% thì cần đóng đủ BHXH 15 năm và tối đa là 75% khi đóng đủ 30 năm. Mức hưởng được tăng thêm 2% cho một năm đóng, ngược lại nghỉ hưu sớm trước tuổi sẽ bị trừ 2% mức hưởng lương hưu, áp dụng đối với cả lao động nam và lao động nữ.

Theo Điều 3 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí, thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1/1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Do vậy, bà Nguyễn Thị Thu An nếu không nằm trong các trường hợp lao động đặc biệt thì bà phải đủ 55 tuổi 8 tháng và tham gia đủ 30 năm để hưởng 75% lương hưu. Do bà không ghi rõ ngày tháng năm sinh nên theo quy định bà An sẽ được hưởng lương hưu từ tháng 6/2027.