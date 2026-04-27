Nữ nhân viên "số hưởng" trúng thưởng... nghỉ 7 ngày mỗi khi trời mưa

Sự việc xảy ra tại công ty thực phẩm cay Mala Wangzi, có trụ sở tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo thông tin được chia sẻ, đây là một phần trong chương trình bốc thăm trúng thưởng nội bộ dành cho hơn 100 nhân viên của doanh nghiệp.

Cô gái trúng thưởng 7 ngày nghỉ phép hưởng lương mỗi khi trời mưa (Ảnh: Sohu).

Phần thưởng đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, trong bối cảnh nhiều khu vực phía nam Trung Quốc đang bước vào mùa mưa kéo dài, gây không ít trở ngại cho việc đi lại hằng ngày.

Ý tưởng về “nghỉ phép ngày mưa” được cho là xuất phát từ chính những phản ánh của nhân viên về sự bất tiện khi di chuyển trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Đại diện công ty cho biết họ mong muốn tạo thêm động lực làm việc cũng như mang lại sự thoải mái cho người lao động thông qua các hình thức phúc lợi sáng tạo, linh hoạt.

Trong đoạn video ghi lại buổi bốc thăm do Zhang Zilong, người phụ trách mảng marketing trực tuyến của công ty, đăng tải, các nhân viên lần lượt tham gia rút thăm và nhận nhiều phần quà thiết thực.

Ngoài giải đặc biệt là 7 ngày nghỉ có lương áp dụng vào những ngày mưa, chương trình còn trao các phần thưởng như ủng đi mưa, ô dù, máy hút ẩm, máy sấy quần áo, cùng “phiếu đi làm trễ” cho phép nhân viên đến muộn trong ngày mưa mà không bị xử lý kỷ luật.

Đáng chú ý, toàn bộ nhân viên đều nhận được phần thưởng ở các mức độ khác nhau, góp phần tạo nên không khí sôi nổi và tăng cường sự gắn kết nội bộ.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ trước chính sách phúc lợi độc đáo này. Không ít người cho rằng đây là cách chăm lo thiết thực, đặc biệt phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại khu vực miền nam Trung Quốc.

Trước đó, một số doanh nghiệp tại Trung Quốc cũng từng gây chú ý khi triển khai các chính sách phúc lợi khác thường như nghỉ phép vì tâm trạng không tốt hoặc thưởng cho nhân viên khi xử lý những tình huống khó khăn với khách hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, những sáng kiến phúc lợi mang tính linh hoạt và nhân văn có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giữ chân nhân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực trên thị trường.