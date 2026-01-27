Công ty Trung Quốc thưởng đậm, cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày

Một công ty tại TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây ban hành thông báo cho toàn bộ nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 35 ngày, từ 1/2 đến 8/3, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông báo, nhân viên nếu nghỉ và quay lại làm việc đúng thời hạn sẽ được thưởng 5.000 NDT/người (tương đương với khoảng 18,7 triệu đồng). Khoản tiền này dự kiến được chi trả vào cuối tháng 3. Những trường hợp xin nghỉ sớm hoặc trở lại muộn sẽ không được hưởng chế độ trên.

Nhân viên tại Trung Quốc được công ty thưởng Tết (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn linh hoạt với một số trường hợp đặc biệt, cho phép nhân viên có con trong độ tuổi đi học quay lại làm việc muộn tối đa 2 ngày sau khi đưa con nhập học mà vẫn được nhận thưởng, nếu đã đăng ký trước với bộ phận nhân sự.

Ngoài ra, nhân viên lâu năm giới thiệu người mới vào làm và làm việc đủ 3 tháng sẽ được thưởng thêm 1.000 NDT/người (khoảng 3,7 triệu đồng).

Ngày 14/1, ông Trương, người đại diện công ty, cho biết doanh nghiệp đã hoạt động hơn 10 năm và hằng năm đều duy trì chính sách nghỉ Tết dài ngày.

Theo ông, phần lớn lao động là người di cư từ những tỉnh, thành khác, đã làm việc liên tục gần 11 tháng tại công ty. Vì vậy, công ty luôn ưu tiên để họ về quê sum họp gia đình, bất chấp áp lực đơn hàng.

Ông Trương cũng thừa nhận doanh nghiệp từng từ chối nhận đơn trong dịp Tết và chấp nhận mất một số khách hàng. Mục đích là để nhân viên được nghỉ ngơi trong thời gian dài.

“Kinh doanh không chỉ hướng đến mỗi lợi nhuận, mà còn phải để nhân viên yên tâm đón Tết, từ đó bước vào năm mới với tinh thần làm việc tốt hơn và sự gắn kết cao hơn”, ông nói.

Chính sách cho nghỉ Tết 35 ngày không chỉ gây chú ý bởi thời gian nghỉ dài, mà còn phản ánh mong muốn chung của người lao động về việc được bảo đảm quyền nghỉ ngơi.

Nhiều người cho rằng cách làm này được xem là tín hiệu tích cực về một mô hình lao động nhân văn và bền vững hơn.

Không chỉ doanh nghiệp nói trên, nhiều nhà máy tại các địa phương khác ở Trung Quốc cũng đã triển khai kỳ nghỉ Tết kéo dài từ 20 đến 30 ngày, kèm theo khoản hỗ trợ 1.200-2.000 NDT nếu nhân viên quay lại làm việc sau Tết.

Luật sư Chu Khoa, đối tác Công ty Luật Jingyu (Bắc Kinh), nhận định việc cho nghỉ Tết 35 ngày kèm thưởng là một sáng kiến quản trị nhân sự mang tính nhân văn, phù hợp với quy định của Luật Lao động và Luật Hợp đồng Lao động.

“Cách làm này vừa cho thấy sự quan tâm đến người lao động, vừa giúp doanh nghiệp bảo đảm nhịp độ sản xuất, dịch vụ trước và sau kỳ nghỉ, tạo ra sự cân bằng hài hòa giữa yêu cầu quản lý và quyền lợi cá nhân”, ông nói.