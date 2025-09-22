Nữ doanh nhân vụng trộm với cấp dưới ê chề khi "chia tay đòi quà"

Nữ doanh nhân họ Zhu làm chủ một công ty tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Zhu có quan hệ ngoài luồng với nam nhân viên họ He, một cấp dưới trẻ tuổi mới vào làm tại công ty của Zhu, khi đôi bên đều đã có gia đình.

Zhu và He quyết định cùng ly hôn để có thể "đường đường chính chính" chung sống với nhau. Vì việc ly hôn của cấp dưới diễn ra không nhanh chóng, nên Zhu quyết định chi ra 3 triệu tệ (hơn 11 tỷ đồng), đưa cho Chen - vợ He - nhằm thúc đẩy quá trình ly hôn.

Vụ kiện của một nữ doanh nhân tại Trung Quốc đang thu hút dư luận xứ tỷ dân (Ảnh minh họa: SCMP).

Số tiền 3 triệu tệ được xem là khoản bồi thường dành cho Chen. Zhu chuyển tiền tới Chen dưới danh nghĩa là tiền của He đền bù cho Chen và hỗ trợ Chen nuôi con.

Dù vậy, sau một năm chung sống với He, Zhu nhận thấy hai người không còn phù hợp nên chia tay. Lúc này, Zhu yêu cầu He và Chen hoàn trả lại số tiền 3 triệu tệ. Do các bên không thể đi đến thỏa thuận thống nhất về số tiền này, nên Zhu kiện He và Chen ra tòa.

Thoạt tiên, khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, tòa yêu cầu He và Chen phải hoàn trả lại số tiền 3 triệu tệ cho Zhu. Theo tòa sơ thẩm, thỏa thuận giữa các bên khi trao nhận tiền đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục cũng như các quy định của luật pháp Trung Quốc về hôn nhân và gia đình. Vì vậy, thỏa thuận liên quan đến khoản tiền được xác định là "hợp đồng vô hiệu" và cần được hoàn trả về cho Zhu.

Chen và He đã kháng cáo. Tòa phúc thẩm xét xử vụ việc, lật ngược phán quyết của tòa sơ thẩm. Nhận định của tòa, Zhu đã không thể đưa ra các bằng chứng đầy đủ cho thấy cô chính là chủ sở hữu đích thực của khoản tiền 3 triệu tệ chuyển tới Chen dưới danh nghĩa là tiền của He.

Ngay cả trong trường hợp Zhu là chủ nhân của khoản tiền này, tòa đánh giá Zhu đã thiếu sự chính trực và tư cách đạo đức trong hành xử. Zhu có quan hệ ngoài luồng với cấp dưới khi đôi bên đều đang có gia đình. Zhu đã dùng tiền mua chuộc, để nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân hợp pháp của He nhưng rồi đòi lại tiền khi mối quan hệ với He diễn ra không như kỳ vọng.

Sau cùng, tòa phúc thẩm hủy bỏ phán quyết của tòa sơ thẩm, để Chen được toàn quyền sở hữu khoản tiền 3 triệu tệ. Cả Zhu và He không có quyền chi phối tới khoản tiền của người vợ bị phụ bạc.

Vụ kiện "chia tay đòi quà" thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc trong thời gian qua bởi những tình tiết bi hài và màn “quay xe” khó tin trong một vụ ngoại tình công sở. Nhiều người đã đưa ra những bình luận hài hước xung quanh vụ kiện của nữ doanh nhân.

Trong đó, có một bình luận tếu nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng Trung Quốc là: "Chị em phụ nữ khi lấy chồng nhất định phải chọn người đẹp trai. Ai biết được một ngày nào đó chồng mình lại lọt vào mắt xanh của "phú bà" giàu có. Khi ấy, sự giàu có sẽ ập đến với mình, muốn cũng không cản nổi".