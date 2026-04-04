Những trường hợp tàu cá không được hỗ trợ chi phí giám sát hành trình

Ngày 4/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết có nhiều trường hợp tàu cá trên địa bàn sẽ không được hỗ trợ chi phí nâng cấp, thay thế thiết bị và cước thuê bao giám sát hành trình (VMS).

Cụ thể, các trường hợp không được hỗ trợ chi phí nâng cấp, thay thế thiết bị VMS gồm: Tàu đã được hưởng chính sách nâng cấp, thay thế thiết bị VMS ở tỉnh, thành khác; không hỗ trợ đối với thiết bị không thuộc danh mục thiết bị VMS được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Qua dữ liệu hành trình trên hệ thống giám sát, tàu cá vi phạm một trong các trường hợp sau thì không được hỗ trợ cước thuê bao trong quý đó (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định): Tàu cá vượt ranh giới vùng biển Việt Nam theo quy định;

Tàu cá mất kết nối (trong bờ, ngoài biển) không thông báo vị trí theo quy định. Cụ thể, trong trường hợp chủ tàu có nhu cầu tạm ngừng dịch vụ truyền dữ liệu thiết bị VMS trong thời gian không đi khai thác từ 3 tháng trở lên, phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nơi đăng ký tàu cá.

Trong thời gian tạm ngừng dịch vụ, chủ tàu phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác để báo cáo vị trí tàu cá neo đậu tại bờ định kỳ 7 ngày/lần cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nơi đăng ký tàu cá để quản lý.

Trường hợp tàu cá mất tín hiệu từ thiết bị VMS trên biển hoặc đảo (nơi không có cảng cá), chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác để báo cáo vị trí tàu cá về cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh không quá 6 giờ/lần kể từ thời điểm tàu cá mất tín hiệu từ thiết bị VMS.

Còn trường hợp tàu cá mất tín hiệu từ thiết bị VMS tại bờ hoặc đảo (nơi có cảng cá), thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc để báo cáo định kỳ 24 giờ/lần cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nơi đăng ký tàu cá.