Chi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ các tàu cá không có nhu cầu hoạt động

Ngày 30/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản.

Theo thống kê, tại Quảng Ngãi hiện có 130 tàu cá thuộc diện giải bản, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho 130 tàu cá giải bản (Ảnh: Quốc Triều).

Đây là những tàu cá có tên trong danh sách dữ liệu nghề cá quốc gia và thuộc trường hợp tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ một lần đối với chủ tàu cá thực hiện giải bản tàu, với mức hỗ trợ bằng 40% giá trị tàu theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm thẩm định, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa theo chiều dài tàu.

Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m tối đa 100 triệu đồng/tàu; từ 15m đến dưới 20m tối đa 200 triệu đồng/tàu; từ 20m trở lên tối đa 300 triệu đồng/tàu.

Ngoài hỗ trợ giải bản, chủ tàu cá còn được hỗ trợ học nghề với mức 5 triệu đồng/người. Chủ tàu và các thành viên sống phụ thuộc trong gia đình được hỗ trợ tiền tương đương 30kg gạo/người/tháng trong thời gian 3 tháng.